Η FIFA προχώρησε στην αύξηση των μελών της ομάδας που διαιτητεύει κάθε ματς του Μουντιάλ (τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στο δωμάτιο του VAR), με σκοπό να διασφαλίσει το επίπεδο της διαιτησίας στην μεγαλύτερή της διοργάνωση.

Η λαϊκή ρήση που υποστηρίζει ότι η ποσότητα δεν εγγυάται την ποιότητα προφανώς δεν υιοθετείται από την παγκόσμια συνομοσπονδία ποδοσφαίρου, την FIFA, η οποία χρησιμοποιεί στο τρέχον Μουντιάλ του Κατάρ μια νέα σύνθεση με αυξημένο πλήθος μελών στην διαιτητική ομάδα κάθε αναμέτρησης.

Πλέον η ομάδα διαιτησίας σε κάθε ματς από τα 63 που θα διεξαχθούν στα πλαίσια του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα αποτελείται από -ούτε λίγο ούτε πολύ- δέκα άτομα! Πέρα από τον πρώτο διαιτητή, τους δύο βοηθούς του και τον τέταρτο που μας είναι γνωστοί υπάρχουν φυσικά και ο VAR με τον δικό του βοηθό, τον Αssistant VAR που επίσης έχουν μπει στην ζωή μας τα τελευταία χρόνια λόγω της τεχνολογίας.

Σε αυτό το τουρνουά όμως υπάρχουν εκτός των προαναφερθέντων τέσσερις επιπλέον διαιτητές. Αρχικά ο πέμπτος διαιτητής βρίσκεται ανάμεσα στους δύο πάγκους μαζί με τον τέταρτο φροντίζοντας για την ομαλή συνύπαρξη των αποστολών και την πραγματοποίηση των αλλαγών. Η μοναδική διαφορά στις αρμοδιότητές του σχετικά με τον τέταρτο -πέραν της ιεραρχίας- είναι ότι αποτελεί τον αντικαταστάτη των βοηθών αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, σε αντίθεση με τον τέταρτο που αποτελεί τον αντικαταστάτη του διαιτητή.

Οι υπόλοιπες προσθήκες στο team της διαιτησίας αφορούν το δωμάτιο του VAR και τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τις διαφορετικές τεχνολογίες. Ο βοηθός VAR που αναφέρθηκε νωρίτερα έχει σαν κύριο καθήκον να παρακολουθεί την ζωντανή ροή του παιχνιδιού όταν ο VAR διενεργεί έλεγχο σε κάποια επίμαχη φάση ώστε να υπάρχει μόνιμα εποπτεία για το τι συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Offside VAR όπως μαρτυρά και το όνομά του είναι επιφορτισμένος με τον χειρισμό της τεχνολογίας των γραμμών και τον έλεγχο κάθε φάσης με αξιοσημείωτη κατάληξη για οφσάιντ. Μάλιστα το τρέχον Μουντιάλ αποτελεί την πρώτη μεγάλη διοργάνωση εθνικών ομάδων στην οποία εφαρμόζεται η τεχνολογία του ημι-αυτόματου οφσάιντ, μετά την εφαρμογή του στην φάση των ομίλων του Champions League της φετινής περιόδου.

Από την άλλη, ο Support VAR βρίσκεται στο ίδιο δωμάτιο και συντονίζει την επικοινωνία μεταξύ του VAR και του βοηθού του, ενώ είναι υπεύθυνος για την τηλεοπτική ροή που φτάνει τόσο στους δέκτες των τηλεθεατών, όσο και στην οθόνη που παρακολουθεί ο διαιτητής κατά τη διάρκεια του on-field review.

Ο ολοκαίνουργιος ρόλος που εισήχθη για πρώτη φορά από την FIFA ακούει στο όνομα του Stand-by VAR. Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο χαθεί η σύνδεση μεταξύ του γηπέδου και του VAR, θα ενεργοποιείται ένα εναλλακτικό δωμάτιο που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Ο τέταρτος διαιτητής θα αναλαμβάνει χρέη VAR, ο πέμπτος διαιτητής θα αναλαμβάνει καθήκοντα τέταρτου και ο Stand-by VAR θα λειτουργεί ως βοηθός VAR για το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη διαδικασία θα ολοκληρώνεται μέσα σε μερικά λεπτά και χωρίς να καθυστερεί την επανέναρξη του αγώνα, πάντα σύφωνα με την παγκόσμια συνομοσπονδία.

The STAND-BY AVAR is a new role within the match officials' team at FIFA World Cup 2022 matches. In case of a loss of connection between the stadium and the centralized VAR Room, a back-up VAR room located at each stadium will be activated. #FootballTechnology 1/2 pic.twitter.com/jlyOPbKGtJ

While the fourth official will operate as VAR, with the reserve assistant referee replacing him, the STAND-BY VAR will assist him as AVAR and the VAR system will work with only two VMO. All this happens within minutes and without match restart being delayed.



2/2 pic.twitter.com/2vsY9OJVJc