Έφτασε μία ανάσα από το να σταματήσει το ποδόσφαιρο και μετά από δύο χρόνια, ο Άντριες Νόπαρτ ένιωσε τη... λύτρωση κόντρα στη Σενεγάλη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, κάνοντας το Gazzetta να σας παρουσιάσει όλη την ιστορία του μέχρι το «ραντεβού» των αστέρων στα γήπεδα του Κατάρ.

«Ρίσκο που ξεκινάω τον Νόπερτ;» ήταν το ερώτημα στο οποίο περίμενε μία απάντηση ο Λουίς Φαν Χάαλ λίγο πριν την πρεμιέρα του Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ. Η Εθνική Ολλανδίας, ελέω του τραυματισμού του Κάσπερ Σίλεσεν, αναγκάστηκε να βρεθεί στο κορυφαίο γεγονός με τρεις τερματοφύλακες που μετρούν αθροιστικά οκτώ παρουσίες με το εθνόσημο (!). Ο έμπειρος κόουτς όμως, επέλεξε τον πιο... άγνωστο για το παιχνίδι με τη Σενεγάλη.

Για την ακρίβεια, ο Άντριες Νόπερτ δεν είναι πλέον ένα όνομα που δεν γνωρίζουμε και αυτό, επειδή απάντησε μόνος του στο παραπάνω ερώτημα. Η νίκη με 2-0 κόντρα στη Σενεγάλη και η σημαντική συμβολή του στο να μείνει το «μηδέν», τον έφεραν (δικαίως) στο προσκήνιο καθώς μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που μέχρι και πριν από δύο χρόνια, έκανε δεύτερες σκέψεις για να σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Και όμως οι δυσκολίες δεν τον... λύγισαν και κατάφερε να γίνει ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου για τη δύναμη της ψυχής. Ένας «γίγαντας» που βλέπει τον κόσμο από τα δύο μέτρα, περνάει από το μικροσκόπιο του Gazzetta και σας δίνει στο... πιάτο όλα όσα πρέπει να γνωρίζεται για τον βασικό τερματοφύλακα των οράνιε στο φετινό Μουντιάλ.

Παρότι ήταν ένα παιδί που μεγάλωσε στις ποδοσφαιρικές ακαδημίες της Χερενφέν με μεγάλες προοπτικές λόγω των χαρακτηριστικών του, εν τέλει ο Άντριες Νόπερτ δεν κατάφερε ποτέ να πάρει την ευκαιρία του στην πρώτη ομάδα, αφού ο ολλανδικός σύλλογος του δεν του ανανέωσε το συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2014.

Ο νεαρός πορτιέρε ήταν 20 ετών όταν ένιωσε την πρώτη... σφαλιάρα και πήγε ως ελεύθερος στην Μπρέντα. Αν και στην αρχή υπήρξε ενθουσιασμός για το ταλέντο του, ο Νόπερτ αγωνίστηκε σε μόλις επτά παιχνίδια (!) σε 3,5 χρόνια παρουσίες στον ολλανδικό σύλλογο, μέσα στα οποία δέχθηκε 14 γκολ και κράτησε μόλις μία φορά ανέπαφη την εστία του.

Το τηλέφωνο δεν χτύπησε ποτέ ξανά για ομάδα της χώρας του και ο ίδιος ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του μακριά από την Ολλανδία. Αυτό το διέξοδο το βρήκε στη Φότζα της Ιταλίας, η οποία τότε αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της χώρας και αυτό έδινε ελπίδες στον πανύψηλο τερματοφύλακα να πάρει χρόνο συμμετοχής για να δείξει την αξία του. Αυτή η μικρή... σπίθα, όχι μόνο δεν έγινε φλόγα αλλά έσβησε... οριστικά όταν η ομάδα υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία και εκείνος έμεινε χωρίς ομάδα το καλοκαίρι του 2019.

Τα χτυπήματα της μοίρα φάνηκε να βάζουν (επιτέλους) «φρένο» αλλά δεν ήταν έτσι. Η Ντόρντρεχτ έγινε η ομάδα που τον πήρε από την ανεργία και προσπάθησε να μετατραπεί σε μία ευκαιρία «αναγέννησης» της κατακρεουργημένη καριέρας του αλλά χωρίς επιτυχία. Αυτή τη φορά δεν έφταιγαν οι συμμετοχές ή η προσπάθεια του ποδοσφαιριστής αλλά ένας σοκαριστικός τραυματισμός στο γόνατο.

Ρήξη πρόσθιου χιαστού έβγαλαν οι εξετάσεις και η ολλανδική ομάδα του ανακοινώνει πως δεν γίνεται να του καλύψει τα έξοδα, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού που εκείνη την περίοδο «πάγωσε» τα πάντα στον οικονομικό τομέα. Ο, τότε 26χρονος τερματοφύλακας δεν είχε χρήματα για να καλύψει ούτε τα... βασικά, με το ενοίκιο του σπιτιού να είναι από τη Ντόρντρεχτ. Κάπως έτσι, άρχισαν οι δεύτερες σκέψεις για το ποδοσφαιρικό του μέλλον.

Μαζί του σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση ήταν και η σύζυγος του. Ο άνθρωπος που προσπάθησε να τον ωθήσει μακριά από τον ποδοσφαιρικό χώρο για το δικό του καλό αφού ο... γίγαντας είχε λυγίσει. Έβλεπε τα πάντα γύρω του να καταστρέφονται δίχως να μπορεί να αντιδράσει και από το πουθενά, έρχεται και η προοπτική του αστυνομικού.

Και πάλι η γυναίκα του έπαιξε τον ρόλο της σε αυτό. Εκείνη ήταν που του πρότεινε να δοκιμάσει να πάει εκεί, καθώς ήταν ένας γυμνασμένος και ψηλός (2,03 μ.) νεαρός που θα μπορούσε να διαφέρει μέσα στο αστυνομικό τμήμα της χώρας. Και εδώ έρχεται το ερώτημα... Πόσο δύσκολο είναι να ακούς κάτι τέτοιο από το πιο κοντινό άνθρωπος που έχεις στη ζωή σου και όμως, να περιμένεις;

Η απάντηση ήρθε από την Γκόου Αχέντ Ίγκλς. Για την ακρίβεια, από τον τραυματισμών όλων των αναπληρωματικών τερματοφυλάκων που είχε η ομάδα εκείνη την περίοδο, δίνοντας την ευκαιρία στον Νόπερτ να δοκιμαστεί. Η εικόνα που άφησε, τού πρόσφερε και το συμβόλαιο για να παραμείνει στον σύλλογο όπου τότε έπαιζε και ο Φοίβος Μπότος ως δανεικός από την ΑΕΚ.

Υπέγραψε τον Γενάρη του 2021 και σε εκείνο το εξάμηνο (όπου η ομάδα του πανηγύρισε και την άνοδο) δεν πήρε ούτε λεπτό συμμετοχής, όμως το καλοκαίρι ο ολλανδικός σύλλογος τον διατήρησε στο ρόστερ. Και πάλι, στο πρώτο μισό της σεζόν, κοιτούσε υπομονετικά από τον πάγκο, πότε θα πάρει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία για να δείξει την αξία του.

Οι εμφανίσεις του Χαν ήταν απογοητευτικές και στην 20η αγωνιστική, κόντρα στην Χέρακλες, ο 27χρονος πορτιέρε πήρε τη φανέλα του βασικού. Αυτό ήταν...

Έκτοτε δεν βγήκε ξανά εκτός βασικών πλάνων, πραγματοποιώντας σταθερές και αρκετά καλές εμφανίσεις, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 20 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, διατηρώντας επτά φορές ανέπαφη την εστία του και δεχόμενος μόλις 22 γκολ. Η ολλανδική ομάδα παρέμεινε στα μεγάλα σαλόνια αλλά για τον Νόπερτ, ήρθε η στιγμή της ανταμοιβής. Η επιστροφή στη Χερενφέν.

Τι πιο όμορφο όταν ο σύλλογος που δεν σε πίστεψε, ξαφνικά σε θέλει για βασικό μέλος του ρόστερ; Για την ακρίβεια, μία προσωπική δικαίωση για τον Νόπερτ, ο οποίος μπορεί να ήταν 28 ετών, όμως μέσα σε λίγους μήνες, είχε καταφέρει να δώσει ξανά... πνοή στο όνειρο του. Η Χερενφέν τον εμπιστεύτηκε και εκείνος την... αποζημίωσε σε αυτό το πρώτο μισό του πρωταθλήματος.

Έπαιξε και στις 14 αγωνιστικές του πρώτου γύρου στην Eredivisie και στα μισά ματς (!) κράτησε με επιτυχία το «μηδέν» ενώ συνολικά έχει δεχθεί μόλις 13 γκολ. Δηλαδή λιγότερο από ένα κατά μ.ο. ανά ματς, με αποτέλεσμα ο ολλανδικός σύλλογος να έχει την δεύτερη καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος και ας είναι στην 8η θέση. Όλα αυτά ήταν αρκετά για να κάνουν τον Λουίς Φαν Χάαλ να... εκτοξεύσει την καριέρα του 28χρονου «γίγαντα».

Το όνομά του βρίσκεται ανάμεσα στους εκλεκτούς που μπήκαν στο αεροπλάνο για το Μουντιάλ στα γήπεδα του Κατάρ, δίχως να έχει ούτε ένα λεπτό συμμετοχής με το εθνόσημο προηγουμένως. Το ερώτημα υπήρχε σε κάθε γωνιά της χώρας για την επιλογή αλλά ο Φαν Χάαλ ήταν σίγουρος για την επιλογή του.

Για τον Νόπερτ, σίγουρα ήταν κάτι που δεν περίμενε, αφού τον Απρίλιο του ίδιου έτους, σε ερώτηση που του είχε γίνει για τους «οράνιε», ο ίδιος... γελούσε σε αυτή την προοπτική. Και όμως όλα ήρθαν όπως έπρεπε. Με τον ίδιο τρόπο που τον χτύπησε η μοίρα, έτσι τον... αποζημίωσε αφού δύο τραυματισμοί τερματοφυλάκων, ήταν το αποτέλεσμα της ολικής «αναγέννησης».

Το Μουντιάλ είναι ο θεσμός που γεννάει... πρωταγωνιστές. Μία στιγμή μπορεί να απογειώσει, μπορεί και να... προσγειώσει έναν ποδοσφαιριστή. Στην περίπτωση του Άντριες Νόπερτ, πρόκειται για μία προσωπική λύτρωση μετά τον... γολγοθά που πέρασε.

Ο 28χρονος πορτιέρε ήταν βασικός κόντρα στη Σενεγάλη και χάρη στις εξαιρετικές επεμβάσεις του, βοήθησε την Ολλανδία να μπει με το... δεξί στη διοργάνωση. Ο Λουίς Φαν Χάαλ δικαιώθηκε για την επιλογή του. Σίγουρα δεν περίμενε αν θα του... βγει ο Νόπερτ για να πάρει αυτή τη γλυκιά γεύση της επιβεβαίωσης των ρίσκων που παίρνει αλλά στην προκειμένη στιγμή, έβγαλε έναν νέο πρωταγωνιστή στο ολλανδικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο έμπειρος πορτιέρε έκανε το καθήκον του και φαίνεται πως στα επόμενα δύο παιχνίδια των ομίλων, εκτός απροόπτου, θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας για την Ολλανδία. Ωστόσο, το ηθικό δίδαγμα που προσφέρει απλόχερα, είναι άλλο...

Η έννοια του «never give up», δηλαδή «μην τα παρατάς ποτέ». Ο Άντριες Νόπερτ δεν επέτρεψε στο όνειρο του να χαθεί, έκανε υπομονή, πάλεψε κόντρα στην απογοήτευση της οικογένειας του και βγήκε νικητής.

Andries Noppert earns a clean sheet in his first cap for the Netherlands 🧤🇳🇱



The 28-year-old Heerenveen goalkeeper spent most of his career as a backup, was advised by family to give up football in 2020, and was without a club twice in his career. Never give up 👏 pic.twitter.com/Vcpn8bD6gD