Οι οπαδοί του Ιράν που βρέθηκαν στο «Καλίφα» για την αναμέτρηση της εθνικής τους απέναντι στην Αγγλία έστειλαν τα δικά τους μηνύματα σχετικά με την πολιτική κατάσταση στη χώρα.

Το Ιράν κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Αγγλία για το Μουντιάλ, την ώρα που στη χώρα η πολιτική κατάσταση είναι πολύ τεταμένη. Ο Εχσάν Χατσισαφί έστειλε το δικό του μήνυμα πριν το ματς, οι παίκτες της ομάδας έμειναν σιωπηλοί στην ανάκρουση του εθνικού τους υμνού και οι οπαδοί της εθνικής που βρέθηκαν στο στάδιο «Καλίφα» δεν θα μπορούσαν να μείνουν αδρανείς. Σε σημαίες της χώρας τους έγραψαν τις λέξεις «γυναίκα», «ζωή», «ελευθερία» ενώ άλλοι σήκωσαν στον αέρα μια φανέλα με το όνομα της 22χρονης Μαχσά Αμινί που πριν λίγο καιρό έχασε τραγικά τη ζωή της από τις αστυνομικές δυνάμεις του κράτους.

Powerful: Mahsa Amini, 22. The Iranian football shirt honouring the tragic death of the 22-year-old who passed away in police custody after allegedly not complying with the country’s strict rules on wearing hijabs - sparking widespread protests across Iran. (pic via @MsiDouglas) pic.twitter.com/xkcDglh0Ma