Φοβερό δεκάλεπτο στο Αγγλία-Ιράν, αφού από το 61' έως το 71' σημειώθηκαν τρία γκολ, σκόρερ οι Ράσφορντ και Σάκα για τα Τρία Λιοντάρια, μείωσε ο Ταρεμί.

Η Αγγλία συνέχισε σε υψηλούς ρυθμούς και στο δέυτερο ημίχρονο απέναντι στο Ιράν, αφού κατάφερε να σκοράρει δύο ακόμα τέρματα. Στο 61' ο Σάκα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ και στο 71' ο Ράσφορντ βρήκε δίχτυα, στιγμές μετά την είσοδο του στο ματς. Ανάμεσα σε αυτά, στο 65' ο Ταρεμί μείωσε για την ομάδα του.

Iran's first goal by Taremi 4-1 ⚽ #ENGIRN pic.twitter.com/YO8AH4nirv

Too easy for Marcus Rashford 🔥@England scores its FIFTH goal of the match 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/OKVpmx6Yj2