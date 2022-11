Οι ποδοσφαιριστές του Ιράν έστειλαν το μήνυμα τους πριν τη σέντρα του αγώνα με την Αγγλία για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, καθώς οι ποδοσφαιριστές δεν τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο.

Το Ιράν μπορεί να αγωνίζεται στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου, το Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως οι παίκτες όπως είναι λογικό έχουν το μυαλό τους στην κατάσταση που επικρατεί στην πατρίδα τους. Ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών οι παίκτες του Κάρλος Κεϊρόζ δεν τραγούδησαν τον εθνικό τους ύμνο πριν το ματς με την Αγγλία. Στις εξέδρες υπήρξαν επίσης πολλοί Ιρανοί που αποδοκίμασαν τον ύμνο της ίδιας τους της χώρας

Θυμίζουμε πως βασικοί ξεκίνησαν κόντρα στα «Λιοντάρια» οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, Εχσάν Χατζισαφί και Μιλάντ Μοχαμαντί.

#BREAKING: Iran national team players choose not to sing national anthem at World Cup match; some of the Iranian crowed booing their own national anthem pic.twitter.com/RYPvgHMNUi