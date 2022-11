Η Άλεξ Σκοτ του BBC βγήκε στο Live από το γήπεδο φορώντας το περιβραχιόνιο του «OneLove».

Μπορεί η Αγγλία και οι υπόλοιπες έξι εθνικές ομάδες να μην φόρεσαν τελικά το περιβράχιο του «OneLove» εξαιτίας των κίτρινων καρτών που θα έβλεπαν οι αρχηγοί των ομάδων τους με την έναρξη του αγώνα, ωστόσο η δημοσιογράφος του BBC, Άλεξ Σκοτ δεν μάσησε.

Παρουσιάστηκε στην ζωντανή σύνδεση του καναλιού μέσα από το γήπεδο που θα διεξαχθεί το παιχνίδι της Αγγλίας με το Ιράν φορώντας το περιβραχιόνιο του «OneLove» στο χέρι της σε μία εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου.

Alex Scott sports the #OneLove armband after England's decision to abandon the gesture over FIFA sanctions