Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που εμφανίζει δύο μαχητικά F-16 να συνοδεύουν την πτήση της πολωνικής αποστολής προς το Κατάρ ενόψει του Μουντιάλ.

Viral έχει γίνει το βίντεο που απαθανατίζει δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 να συνοδεύουν το επιβατικό αεροπλάνο που μεταφέρει την αποστολή της εθνικής Πολωνίας στο Κατάρ ενόψει του Μουντιάλ που αρχίζει σε λίγες μέρες.

Εν μέσω του πολεμικού κλίματος που επικρατεί τον τελευταίο καιρό στην ανατολική Ευρώπη και ιδιαίτερα μετά τους δύο πυραύλους που πρόσφατα έπληξαν πολωνικό έδαφος, προφανώς η ομοσπονδία της χώρας θέλησε να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει το απρόσκοπτο του ταξιδιού.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Poland’s 🇵🇱 team were escorted by F16 planes on their way to Qatar 😳pic.twitter.com/dkkKUqQq8S