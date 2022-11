Ένας τρελός Άγγλος οπαδός έγινε viral στα Social Media, καθώς... συνέλεξε μια μπύρα από κάθε μία από τις 32 χώρες που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Οι Βρετανοί οπαδοί είναι γνωστοί για τις δυο μεγάλες τους αγάπες. Τις ομάδες του και τις... μπύρες. Ένα φίλαθλος της Αγγλίας εν ονόματι Γκας Χάλι έκανε τις «απαραίτητες» προετοιμασίες ενόψει της σέντρας του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, καθώς αγόρασε μια μπύρα από κάθε μία από τις 32 χώρες που θα αγωνιστούν στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του κόσμου. Φυσικά η φωτογραφία να ποζάρει μπροστά από τη... συλλογή του έχει γίνει viral στα Social Media.

This guy has bought a beer from all 32 countries playing at the 2022 World Cup in Qatar.



Legend 👏🏻 pic.twitter.com/VT2EPTsc8n