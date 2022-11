Οι ποδοσφαιριστές του Λουίς Φαν Χάαλ στο τέλος της αποψινής τους προπόνησης δέχθηκαν την επίσκεψη μεταναστών εργατών με τους οποίους συζήτησαν και έπαιξαν ποδόσφαιρο.

Μια ιδιαίτερη πρωτοβουλία έλαβε η εθνική Ολλανδίας που βρίσκεται στο Κατάρ και προετοιμάζεται για το Μουντιάλ, αφού η σημερινή προπόνηση δέχθηκε επίσκεψη από ομάδα μεταναστών εργατών όπως ήταν προγραμματισμένο για τον Λουίς Φαν Χααλ και τους παίκτες του.

Οι Ολλανδοί διεθνείς πρόθυμα συζήτησαν με τους μετανάστες που είχαν μάλιστα την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο με ορισμένα από τα ινδάλματά τους, όπως φανερώνουν και οι φωτογραφίες που έδωσε στην δημοσιότητα η ολλανδική ομοσπονδία.

We had some special guests today. 🧡



After our training today, a group of migrant workers joined our players on the pitch. To talk, draw extra attention to their situation & to play football. ⚽️#NothingLikeOranje #FootballSupportsChange pic.twitter.com/G4Ts7fVP1R