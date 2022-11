Ακόμα και στο πιο αμφιλεγόμενο Μουντιάλ της ιστορίας υπάρχουν δεκάδες παιδιά που θα καταφέρουν να κάνουν το παιδικό τους όνειρο πραγματικότητα, και η μαγεία αυτού δεν μπορεί να χαθεί.

Οι μακρύτερες κατάμαυρες τούφες μαλλιών του κολλημένες στο μέτωπό του από τον ιδρώτα ενός ακόμη απογεύματος με την μπάλα κολλημένη στα πόδια κι ένα μικρόφωνο που κοντά στα χείλη του φαντάζει ξένο. «Το πρώτο μου όνειρο είναι να παίξω στο Μουντιάλ», θα πει ο 12χρονος Μαραντόνα μπροστά σε μια κάμερα παντελώς ανήξερη για την αξία του υλικού που βιντεοσκοπούσε. Ο Ντιέγκο κατάφερε να σημαδέψει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τρόπο που ελάχιστοι το έχουν κάνει ή θα το κάνουν. Όμως, αυτή του η φράση δεν θα μπορούσε να είναι πιο καθολική, πιο διαχρονική. Πολύ απλά επειδή, εκατομμύρια άλλες παιδικές φωνές την έχουν ψελλίσει, εκατομμύρια άλλες παιδικές σκέψεις την έχουν ζωγραφίσει με το μυαλό.

Όλα αρχίζουν από αυτό, από την ίδια αφετηρία, αυτή του ονείρου του Μουντιάλ. Και η δύναμη αυτού είναι πιο ξεχωριστή από κάθε άλλη στη φύση, πιο προσιδιάζουσα από κάθε άλλη στη μαγεία. Ναι, στη μαγεία. Γιατί αυτή είναι η μόνη μπορεί να πάρει δυο πεταμένες τσάντες και να τους δώσει τη μορφή των κάθετων δοκαριών του «Maracana» ή του «Centenario». Αυτή να κάνει τις μαυρισμένες πλάκες της πλατείας ή του προαυλίου να φαντάζουν με το πιο πράσινο, το πιο μαλακό γρασίδι, που καλεί τη στρογγυλή Θεά να κυλήσει πάνω του.

Αυτή να μετατρέψει μια ξεφούσκωτη σαμπρέλα ή μερικά συμπιεσμένα κομμάτια αλουμινόχαρτου ή οποιοδήποτε άλλο αυτοσχέδιο σφαιρικό αντικείμενο στην Tango του 1978, την Azteca του 1986, την Jabulani του 2010. Αυτή να κάνει τον ήχο του κουδουνιού, σφυρίχτρα και τις κατσάδες των γειτόνων, επευφημίες. Επειδή μπροστά στο όνειρο κάθε παιδιού μια μέρα να παίξει στο Μουντιάλ κάθε μικρή λεπτομέρεια που μπορεί να καταστρέψει τη μαγική φαντασίωση εκείνης της στιγμής απλά χάνεται. Και κάπως έτσι, μερικά από τα εκατομμύρια πιτσιρίκια που το έχουν ονειρευτεί τα καταφέρνουν.

Ο Χουλιάν Άλβαρεζ της Αργεντινής στην ηλικία των 11 ονειρευόταν να βρεθεί σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και ομολογούσε πως το είδωλό του είναι ο Μέσι. Φέτος, θα παλέψει για το χρυσό τρόπαιο φορώντας την Αλμπισελέστε φανέλα και στο ίδιο γήπεδο θα συνεργάζεται με τον παιδικό του ήρωα. «Από όταν ήμουν ακόμα επτά ο πατέρας μού μου έλεγε πως όταν γίνω 21 θα παίξω στο Μουντιάλ. Κάθε μέρα μου έλεγε “το 2022, το 2022”, χωρίς να ήξερε καν ότι θα γίνω ποδοσφαιριστής», θυμάται ο Μαρτινέλι της Βραζιλίας.

An 11-year-old Julian Alvarez playing for his local club Atletico Calchin in his hometown in Argentina:



“What’s your dream in football?”

“Play in a World Cup.”

“Who’s your idol?”

“Messi.”



11 years on, he will achieve his dream and will do so playing alongside his idol. 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/qcHJNCQkf7 — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) November 11, 2022

Στα βαμμένα λευκά πρόσωπα δυο μικρών παιδιών ξεπροβάλλει ένας κόκκινος σταυρός. Οι Μάουντ και Μάντισον της Αγγλίας το 2006 φώναζαν για τη χώρα τους και το 2022 θα λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, επιχειρώντας να υπερασπιστούν την τιμή των Τριών Λιονταριών. Το ίδιο και ο Σάκα που ομολογεί πως το παιδικό του όνειρο έγινε πραγματικότητα.

It hasn’t sunk in… I’m going to The World Cup😭 Dreams really do come true😢🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏆 pic.twitter.com/DeKTECv3XT — James Maddison (@Madders10) November 10, 2022

1/2 Looking back at 7 year old me, sat on the stairs on holiday with my oversized England kit and St George’s face paint... Watching the 2006 World Cup, I could only ever dream of one day having the honour to play even a small part in one. pic.twitter.com/FBPktBOjWO — Mason Mount (@MasonMount) November 10, 2022

Ο Ανσού Φάτι της Ισπανίας γράφει: «Κάτι παραπάνω από όνειρο», σε φωτογραφία του με την κατακόκκινη φανέλα των Ρόχας. «Υποτίθεται ότι ενα παιδί που γεννήθηκε σε προσφυγικό καταυλισμό δεν θα τα κατάφερνε αλλά πάμε στο Μουντιάλ. Συνεχίστε να ονειρεύεστε και να πετυχαίνετε» λέει γεμάτος περηφάνια ο Αλφόνσο Ντέιβις του Κανάδα.

Ο Γιουσουφά Μουκοκό της Γερμανίας , μόλις 17 ετών, δυσκολεύεται να πιστέψει πως σε αυτό το Παγκόσμιο θα είναι κι εκείνος Πάντσερ. «Ένας στόχος καριέρας μόλις επιτεύχθηκε», ομολογεί. Την ίδια στιγμή, ο Βινίσιους της Βραζιλίας γράφει «Να ονειρεύεσαι», πάνω από μια πανέμορφη εικόνα με τον ίδιο ως μπόμπιρα, να κρατά μια μπάλα και να καρφώνει το βλέμμα του στο χρυσό τρόπαιο.

Η φλόγα του Μουντιάλ όμως, δεν καίει μόνο στα στήθη των νέων, είναι αιώνια, δίνει απερίγραπτο κίνητρο σε όλους. Την ώρα που Μέσι, Ρονάλντο και Αντρές Κουαδράδο θα συμμετάσχουν στο πέμπτο τους Μουντιάλ, ο 39χρονος Πασφέερ της Ολλανδίας κέρδισε την πρώτη του κλήση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και ο Χάτσινσον του Καναδά λίγο πριν κλείσει τα 40 θα αρπάξει την ευκαιρία να συμμετάσχει για πρώτη φορά στη σπουδαιότερη διοργάνωση ενώ ο Ντάνι Άλβες κάνει την επιστροφή του στη Σελεσάο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, εκεί που τα πάντα δείχνουν σκονισμένα από τις αμφιλεγόμενες συνθήκες κάτω από τις οποίες διοργανώθηκε η συγκεκριμένη έκδοση της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου, υπάρχουν και κάποια πράγματα τα οποία έμειναν απαράλλαχτα, τα οποία έχουν πραγματικά μεγάλη αξία. «Η μπάλα δεν λεκιάζει» είπε χρόνια αργότερα, στο κλείσιμο της καριέρας του, το παιδί που ονειρευόταν να παίξει στο Μουντιάλ, ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Όμως- ας επιτραπεί η παράφραση- ούτε τα παιδικά όνειρα λεκιάζουν. Και στο Κατάρ, ανεξάρτητα από όλα τα άλλα, δεκάδες ακόμα ποδοσφαιρικά όνειρα τόσων παιδιών θα γίνουν πραγματικότητα. Κι αυτό είναι σπουδαίο.