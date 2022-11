Η FIFA λανσάρει μια νέα υπηρεσία προστασίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως μέρος της καταστολής της ρητορικής μίσους και των διακρίσεων που στοχεύουν παίκτες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αρκετοί παίκτες της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας υπέστησαν ρατσιστική κακοποίηση μετά την ήττα τους από την Ιταλία στον περσινό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Γουέμπλεϊ. Αλλά η νέα υπηρεσία παρακολούθησης της FIFA ευελπιστεί να σταματήσει τα υβριστικά μηνύματα και να υψώσει ένα τείχος προστασίας μπροστά από τους παίκτες.

Κάθε ποδοσφαιριστής και από τις 32 διαγωνιζόμενες χώρες θα έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, με την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία να παρακολουθεί τους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όλων των συμμετεχόντων στο τουρνουά.

Θα σαρώσουν για υβριστικά, μεροληπτικά και απειλητικά σχόλια και στη συνέχεια θα τα αναφέρουν στα κοινωνικά δίκτυα και στις αρχές επιβολής του νόμου όπου χρειάζεται. Ομάδες, παίκτες και άλλοι μεμονωμένοι συμμετέχοντες θα μπορούν επίσης να συμμετέχουν σε μια υπηρεσία εποπτείας που θα κρύβει αμέσως υβριστικά και προσβλητικά σχόλια στο Facebook, το Instagram και το YouTube, εμποδίζοντάς τα να τα δουν ο παραλήπτης και οι ακόλουθοί του.

Ο Γουίλιαν, ο Βραζιλιάνος διεθνής που αγωνίζεται στη Φούλαμ, βρίσκεται μπροστά στην καμπάνια. «Νομίζω ότι ξεχνούν [οι ποδοσφαιριστές είναι άνθρωποι]. Νομίζω ότι ξεχνούν ότι είμαστε όλοι ίδιοι, απλώς έχω διαφορετική δουλειά», είπε. «Έχω κόρες, έχω γυναίκα. Έχω τα προβλήματά μου όπως πολλοί άνθρωποι. Αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτονται έτσι. Νομίζουν ότι είμαστε υπερήρωες, βγαίνουμε στο γήπεδο και πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε δυνατοί, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, όλα είναι τέλεια. Αλλά δεν είναι. Δεν είναι έτσι».

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, πρόσθεσε: «Είναι ευθύνη του ποδοσφαίρου να προστατεύει τους παίκτες και άλλες ομάδες που επηρεάζονται από την κακοποίηση που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο μέσα και γύρω από τον χώρο εργασίας τους. Αυτός ο τύπος κακοποίησης έχει βαθύ αντίκτυπο στην προσωπικότητά τους, τις οικογένειές τους, την απόδοσή τους καθώς και στη συνολική ευημερία και την ψυχική τους υγεία».

📲 #FIFPRO and @FIFAcom are set to launch a social media protection service to shield players from hate speech at this #FIFAWorldCup.