Μέσα σε μόλις μια ημέρα πουλήθηκε η μπάλα από τον ιστορικό ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Ο Τυνήσιος διαιτητής, Αλί Μπιν Νασέρ, είχε επικυρώσει το θρυλικό γκολ του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα που έμεινε στην ιστορία ως το «Χέρι του Θεού», κράτησε τη μπάλα, 36 χρόνια αργότερα την έβγαλε σε δημοπρασία και την παραχώρησε σε πλειοδότη που του προσέφερε 2,3 εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε πως η φανέλα που φορούσε στον ημιτελικό του Μουντιάλ του Μεξικού ο «Pibe de Oro» δημοπρατήθηκε σε τιμή-ρεκόρ 8,4 εκατομμύρια ευρώ τον περασμένο Μάιο.

