Λουίς Φαν Χάαλ: «Οι Ολλανδοί οπαδοί έχουν δίκιο να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο»

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ολλανδίας, Λουίς Φαν Χάαλ, κατανοεί πλήρως την απόφαση των Ολλανδών υποστηρικτών να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ του Κατάρ.

Κατά την πρώτη του συνέντευξη Τύπου στο Κατάρ, ο Ολλανδός προπονητής Λούις Φαν Χάαλ στήριξε την επιλογή των υποστηρικτών των «οράνιε» να μποϊκοτάρουν το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ δεδομένου του ιστορικού καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ υποστήριξε τη δήλωση που έκανε νωρίτερα φέτος ότι ήταν «γελοίο» να διεξάγεται το Μουντιάλ στο Κατάρ υποστηρίζοντας ότι ήταν «μ@λακία» για τη FIFA να ισχυρίζεται ότι έφερε τη διοργάνωσή της στο κράτος της Μέσης Ανατολής για να αναπτύξει το παιχνίδι.

«Πιστεύω ότι πρέπει να παίξεις σε ποδοσφαιρικές χώρες που είναι πιο έμπειρες σε όλα, αλλά και να τονώσεις αυτή τη χώρα με άλλο τρόπο, με τον σωστό τρόπο», είπε στο BBC. «Είναι επίσης μια μικρή χώρα. Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου δυσκολεύονται πολύ να βρουν ένα μέρος [για να μείνουν]».

Ο πολύπειρος κόουτς που έχει υπάρξει επικριτικός επί μήνες σχετικά με την ανάθεση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ εξήγησε αυτή την Τετάρτη (16/11) ότι οι οπαδοί που δεν επιθυμούν να έρθουν στη χώρα, ή ακόμα και να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν «δίκιο». «Νομίζω ότι έχουν δίκιο που το κάνουν γιατί πιστεύουν σε αυτό και πρέπει να το κάνουν, δεν είναι πρόβλημα», και πρόσθεσε: «Αλλά ελπίζω να παίξουμε τόσο φανταστικά που στο τέλος του τουρνουά, όταν πάμε στον τελικό, θα μας παρακολουθήσουν για να δουν πόσο καλοί είμαστε».

Netherlands head coach Louis van Gaal says that Dutch fans are right to boycott the World Cup because of their feelings towards the human right issues in Qatar. pic.twitter.com/hJu29dfgoI