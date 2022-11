Οι υποστηρικτές - κατά κύριο λόγο μετανάστες από την Ινδία που εργάζονται στο Κατάρ - υποδέχθηκαν θερμά την αποστολή της Αγγλίας και ξεκαθάρισαν ότι είναι πραγματικοί υποστηρικτές των «τριών λιονταριών».

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας της Αγγλίας έφτασε στο ξενοδοχείο της στη Ντόχα συνοδευόμενη από το γνωστό «It’s coming home». Το γεγονός ότι το σύνθημα προερχόταν από εκατοντάδες οπαδούς που ένιωσαν την ανάγκη να αποδείξουν ότι ήταν γνήσιοι υποστηρικτές των «τριών λιονταριών» και όχι έμμισθοι, υπογράμμισε μια ακόμα φορά το πόσο πόσο ασυνήθιστο Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι αυτό του Κατάρ.

Στο πλαίσιο των αναφορών για ψεύτικους οπαδούς τους οποίους φέρεται να πληρώνουν οι διοργανωτές για να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα, όσοι συγκεντρώθηκαν για να υποδεχθούν τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και τους παίκτες του -κυρίως ομογενείς από την Ινδία που εργάζονται στο Κατάρ- επέμειναν ότι ήταν γνήσιοι υποστηρικτές της ομάδας. Τόνισαν ότι είχαν τυπώσει τις δικές τους φανέλες, επεσήμαναν τις ομάδες WhatsApp με σχεδόν χίλια μέλη και έριξαν ονόματα παικτών με την τεχνογνωσία των υποστηρικτών που έχουν κάνει διδακτορικό στο ποδόσφαιρο της Premier League. Είχαν ακόμη και τους δικούς τους ήρωες. Ο Χάρι Κέιν έλαβε μεγάλη αναγνώριση, αλλά ήταν ακόμη πιο ενθουσιασμένοι με τον Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

«Ο Σάουθγκεϊτ είναι ο σούπερ προπονητής μας, ο Στέρλινγκ είναι ο σούπερ σταρ μας, ο Πίκφορντ είναι ο σούπερ τερματοφύλακάς μας», φώναξαν. Η Αγγλία έφτασε σίγουρα με θετική διάθεση. Ο Σατζί, ένας 29χρονος μηχανολόγος μηχανικός, είπε ότι η πλειονότητα των Ινδών οπαδών ήταν από την Κεράλα, όπου υπάρχει μια τοιχογραφία των παικτών της Αγγλίας και από όπου ακολούθησαν την ομάδα κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018. Υπολογίζει ότι υπάρχουν 700.000 οπαδοί της Αγγλίας σε αυτή την περιοχή της νότιας Ινδίας και επέμεινε ότι οι ισχυρισμοί ότι ήταν «ψεύτικοι οπαδοί» ήταν fake news.

«Κανείς από εμάς δεν πληρώνεται», είπε. «Είμαστε σκληροί οπαδοί της Αγγλίας. Ο αγαπημένος μου παίκτης ήταν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, αλλά τώρα είναι ο Μπουκαγιό Σακά. Αν κάποιος προσφερόταν να μας πληρώσει για να στηρίξουμε την Αγγλία, θα τον απορρίπταμε. Είμαστε γνήσιοι υποστηρικτές. Πολλοί από εμάς μεγαλώσαμε βλέποντας τον Μπέκαμ και τον Μάικλ Όουεν. Η αγάπη μας είναι για αυτή την ομάδα».

Δείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο:

Indian ex-pats waiting to greet England at their team hotel. ‘It’s coming home’ and ‘Southgate is our super coach’. pic.twitter.com/CW2vCfWm9K

They’ve even got their own band - and these guys insist they’re not on a Qatari freebie pic.twitter.com/YoduKneYAK