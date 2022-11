Προπονητής Ιράν: «Οι ποδοσφαιριστές έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Κάρλος Κεϊρόζ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα και τόνισε πως οι παίκτες του έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματα των γυναικών στην πατρίδα τους, σύμφωνα με τους κανόνες του τουρνουά.

Οι 26 ποδοσφαιριστές του Ιράν βρίσκονται στο Κατάρ για να εκπροσωπήσουν την χώρα τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως το μυαλό τους είναι στα τραγικά περιστατικά που συμβαίνουν στην πατρίδα του. Τους τελευταίους δύο μήνες 344 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15.280 συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν τον θάνατο της 22χρονης Μάχσα Αμινί.

🗣 "Everybody has the right to express themselves." Carlos Queiroz is asked whether his Iran players are allowed to protest against the Iranian regime ahead of the World Cup pic.twitter.com/sDObthlsHM

Ο προπονητής των Ιρανών Κάρλος Κεϊρόζ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου στη Ντόχα και τόνισε πως οι παίκτες του έχουν το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν. «Οι παίκτες είναι ελεύθεροι να διαμαρτυρηθούν όπως θα έκαναν αν ήταν από οποιαδήποτε άλλη χώρα, εφόσον συμμορφώνεται με τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου και είναι στο πνεύμα του παιχνιδιού.

Αλλά πρέπει επίσης να σκεφτούν το παιχνίδι. Οι παίκτες έχουν μόνο ένα πράγμα στο μυαλό τους και αυτό είναι να παλέψουν για να προκριθούν στον δεύτερο γύρο. Δεν θέλουν μόνο να είναι μέρος της ιστορίας αλλά και να γράψουν ιστορία. Αν φέρνουμε χαρά και ευχαρίστηση στον κόσμο, τότε έχουμε κάνει τη δουλειά μας ως ποδοσφαιριστές και αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα για εμένα ως προπονητής της εθνικής ομάδας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πορτογάλος προπονητής.

Στη συνέντευξη Τύπου του Κεϊρόζ υπήρξε και μια στιγμή έντασης, καθώς ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε κατά πόσο αισθάνεται περήφανος που δουλεύει για μια χώρα που καταπιέζει τις γυναίκες και απάντηση σε έντονο ύφος «Πόσα με πληρώνετε για να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση; Πόσα με πληρώνεις; Μίλα με το αφεντικό σου και δώσε μου την απάντησή σου. Μη βάζεις στο στόμα μου λόγια που δεν λέω. Ρωτάω πόσα χρήματα να απαντήσω».

“How much you pay me to answer that question? How much you pay me? Talk to your boss and give me your answer. Don’t put in my mouth words that I don’t say. I’m asking how much money to answer.”



Iran football coach Carlos Queiroz after a terse exchange with reporters in Doha. pic.twitter.com/dSRojGvmpq