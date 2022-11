Μουντιάλ 2022: Υψηλόβαθμοι αξιοματούχοι του Κατάρ ζήτησαν να μην βρίσκονται σε... κοινή θέα τα σημεία πώλησης μπύρας

Σύμφωνα με τους «New York Times», υψηλόβαθμοι αξιοματούχοι του Κατάρ ζήτησαν να απομακρυνθούν από τα κεντρικά σημεία οι σκηνές που θα πουλούν μπύρα.

Δεν έχουν σταματημό τα προβλήματα που προκαλούνται στο Κατάρ από την αυστηρή θρησκευτική κουλτούρα της χώρας της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη φορά ισχυροί αξιοματούχοι της χώρας ζήτησαν να φύγουν γύρω από τα στάδια τα σταντ που θα πουλούν μπύρες και να τοποθετηθούν σε σημεία που δεν είναι σε κοινή θέα. Η διαταγή αυτή φαίνεται να ήρθε κατευθείαν από την βασιλική οικογένεια και έχει να κάνει με τον φόβο που υπάρχει σχετικά με τον φόβο η σημαντικά κατανάλωση αλκοόλ από τους οπαδούς να διαταράξει την ζωή των ντόπιων, καθώς και να προκαλέσει ζητήματα ασφαλείας.

Το αστείο της υπόθεσης είναι πως η μπύρα Budweiser είναι από τους ισχυρούς χορηγούς της διοργάνωσης και πρέπει το όνομά της να αναγράφεται πάνω στις σκηνές αυτές που θα πουλούνται οι μπύρες.

Υπενθυμίζουμε πως αυτό που ισχύει μέχρι στιγμής στο Κατάρ είναι πως απαγορεύεται το αλκόολ στα γήπεδα και επιτρέπεται η κατανάλωσή του μόνο σε ειδικά προστατευμένες περιοχές γύρω απ' αυτά. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να προμηθευτούν μπύρες και από τα ξενοδοχεία.

Η αλλαγή αυτή της τελευταίας στιγμής έχει προκαλέσει τριβές μεταξύ της FIFA και της Budweiser, αφού η αμερικανική εταιρεία πιστεύει πως αυτή η κίνηση επηρεάζει αρνητικά τόσο την διαφήμιση της εικόνας της εταιρείας, όσο και τις πωλήσεις της κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Μην ξεχνάμε πως η εταιρεία αυτή έχει πληρώσει 75 εκατ. ευρώ για να πάρει την συγκεκριμένη θέση ανάμεσα στους χορηγούς του Μουντιάλ ενώ σύμφωνα με την ίδια πληροφορήθηκε την αλλαγή αυτή μόλις το περασμένο Σάββατο (12/11). Ένας εκπρόσωπος μάλιστα της εταιρείας ανέφερε πως γίνονται προσπάθειες με την FIFA για να επιστρέψουν στα selling point της στην αρχική τους θέση.

Είναι πιθανό η διαταγή αυτή να έχει δοθεί σύμφωνα πάντα με τους «New York Times» από τον Σεΐχη Γιασίμ μπιν Χαμάντ μπιν Καλίφα αλ-Τανί, αδερφό του Εμίρη που κυβερνάει την χώρα, το μέλο της βασιλικής οικογένειας που ασχολείται περισσότερο με τα οργανωτικά θέματα του τουρνουά. Μάλιστα φαίνεται να είπε πως η εντολή αυτή δεν είναι συζητήσιμη.

