Η Ουαλία έφτασε στο πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο από το μακρινό 1958(!) κι υπάρχει μόνο ένα σύμβολο αυτής της μεγάλης αθλητικής αναγέννησης, και δεν είναι ο Γκάρεθ Μπέιλ.

Για γενιές και γενιές Ουαλών το Παγκόσμιο Κύπελλο προσφέρει μόνο στιγμές λήθης, εκείνη που επιστρατεύεται για να γιάνει τον πόνο. Ακόμα και οι 40άρηδες του σήμερα, δεν ήταν ούτε... ιδέα στα μυαλά των γονιών τους το 1958, στην τελευταία παρουσία της Cymru [το ουαλικό όνομα για την Ουαλία] στα τελικά της διοργάνωσης. Ωστόσο από στόμα, σε στόμα μεταφέρονται και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον χρόνο ιστορίες πόνου, αδικίας κι απογοητεύσεων.

Πολλοί αφηγούνται το παιχνίδι με την Σκωτία τον Οκτώβριο του 1977, το ματς στο οποίο αναφέρονται με εκφράσεις όπως «η μεγάλη ληστεία με το χέρι του Τζορντ». Μια φάση στην οποία οι Σκωτσέζοι ανοίγουν στο σκορ με ένα αμφισβητούμενο πέναλτι καθώς φάνηκε ότι ήταν ο Τζόε Τζόρνταν που έκανε χέρι στην περιοχή, κι όχι ο Ουαλός αμυντικός Ντέιβ Τζόουνς. Το παιχνίδι έληξε 2-0 υπέρ της ομάδας του Νταλγκλίς, που έκλεισε εισιτήριο για το Μουντιάλ του 1978 κι έστειλε τους «δράκους» σπίτι τους.

Κάποιοι μπορούν να ανασύρουν από τη μνήμη τους -όσο κι αν το απεύχονται- την μπάλα να χτυπάει το αριστερό δοκάρι στην εκτέλεση πέναλτι του Πολ Μπόντιν το 1993 που θα έστελνε την Ουαλία στο Παγκόσμιο των ΗΠΑ (1994). Ενώ σχεδόν κανένας θυμάται το παιχνίδι των «δράκων» με τη Ρωσία στο Millennium Stadium το 2003, για μια θέση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2004. Ένας αγώνας που οι παρόντες φώναζαν «ΗΠΑ, ΗΠΑ, ΗΠΑ» από τις κερκίδες (σαφή αναφορά στον Ψυχρό Πόλεμο) προσπαθώντας να διασκεδάσουν την πλήξη τους. Μετανιώνοντάς το οικτρά βέβαια, αφού στο τέλος αποδείχθηκε τρομακτικά προληπτικό.

Εκτός από την ήττα με 1-0, λίγα 24ωρα μετά ένας από τους Ρώσους παίκτες βρέθηκε θετικός στο Bromantan, ένα φάρμακο της εποχής του ψυχρού πολέμου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον ρωσικό στρατό για να δώσει στα στρατεύματά του επιπλέον αντοχή. Η Ουαλική Ουαλική Ομοσπονδία διαμαρτυρήθηκε στην UEFA, αλλά το αποτέλεσμα δεν ανατράπηκε και έτσι μια νέα εποχή οπαδών της Ουαλίας είχε τη δική του στιγμή να καταδικάσει στη λήθη.

Για χρόνια λοιπόν όσοι Ουαλοί ρίσκαραν να παρακολουθήσουν τις προσπάθειες του αντιπροσωπευτικού τους συγκροτήματος φλέρταραν έντονα με την απογοήτευση. Όμως εσχάτως τα επί σειρά ετών μάγια λύθηκαν και οι νεότεροι μπορούν να γράψουν την ιστορία αλλιώς. Η Ουαλία βρίσκεται στα τελικά του Μουντιάλ του Κατάρ. Το τρίτο της σημαντικό τουρνουά σε λιγότερο από μια δεκαετία. Το πρώτο της Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 64 χρόνια. Επιπλέον, ίσως για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της, η ομάδα αποπνέει «υγεία». Παίκτες και οπαδοί τραγούδησαν μαζί το Yma O Hyd που ελεύθερα μεταφράζεται «κι όμως είμαστε ακόμα εδώ» και αναζητώντας τους στίχους του καταλαβαίνεις πόσο αγγίζει το λαϊκό τους αίσθημα και την μακρά ιστορία τους.

«Θυμάσαι τον Μάγκνους Μάξιμους. [στην ουαλική παράδοση ο Μάγνος Μάξιμος είναι ο ιδρυτής των μετα-ρωμαϊκών ουαλικών βασιλείων] Κανείς δεν τον ξέρει. Έχουν περάσει χίλια εξακόσια χρόνια. Πάρα πολύ [χρόνος] για να θυμάσαι. Όταν ο Μάγκνους Μάξιμους πήγε από την Ουαλία το έτος 383 Και μας άφησε σαν ολόκληρο έθνος. Και σήμερα: εδώ είμαστε! Είμαστε ακόμα εδώ».

Επιπλέον, για χρόνια, στην Ουαλία το ποδόσφαιρο θεωρούνταν σαφώς κατώτερο από το ράγκμπι που λογίζεται ως το εθνικό της σπορ. Αυτό δεν ισχύει πια. Αυτή η πολιτιστική αλλαγή οφείλεται σε ένα σύμβολο. Κι όχι δεν είναι ο αναμφίβολα πιο γνωστός παγκοσμίως Ουαλός παίκτης [Γκάρεθ Μπέιλ]. Είναι ένα λαμπρό κίτρινο, πράσινο και κόκκινο καπέλο που έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αυτής της νέας ταυτότητας του ουαλικού ποδοσφαίρου.

