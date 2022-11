Με όλα της τα όπλα θα παραταχθεί στο Κατάρ η εθνική Ολλανδίας με τον Λουίς Φαν Χάαλ να «κόβει» λόγω της πλειάδας επιλογών που υπήρχε τους Μπότμαν, Μπρόμπεϊ και Χράφενμπερχ.

Η ολλανδική ομοσπονδία ανακοίνωσε την αποστολή των «οράνιε» για το Μουντιάλ μ' ένα υπέροχο βίντεο όπου ο Λουίς Φαν Χάαλ κάθεται σε μία καρέκλα σκηνοθέτη σε μία σκοτεινή αίθουσα και διαβάζει ένα ένα τα ονόματα των παικτών που θα βρεθούν στο Κατάρ.

Ο Ολλανδός προπονητής άφησε εκτός παίκτες όπως ο Μπότμαν της φορμαρισμένης Νιουκάστλ, ο Μπρόμπεϊ του Άγιαξ και ο Χράφενμπερχ της Μπάγερν Μονάχου.

Αναλυτικά η αποστολή της Ολλανδίας:

Τερματοφύλακες

Μπάιτζλοου, Πάσβεερ, Νόπερτ

Αμυντικοί

Φαν Ντάικ, Άκε, Μπλάιντ, Τίμπερ, Ντάμφρις, Ντε Βράι, Ντε Λιχτ, Μαλάσια, Φρίμπονγκ

Μέσοι και εξτρέμ

Φ. Ντε Γιονγκ, Μπέργκχαους, Κλάασεν, Κούπμαϊνερς, Γκακπό, Ντε Ρουν, Τέιλορ, Σίμονς, Ντεπάι, Μπεργκβάιν

Επιθετικοί

Γιάνσεν, Λ. Ντε Γιονγκ, Λανγκ, Βέγκχορστ

Here it is. Our World Cup squad! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/s4KMWBvJQU