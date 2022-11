Το CAS απέρριψε την προσφυγή της Χιλής για τον αποκλεισμό του Εκουαδόρ, το οποίο εν τέλει θα συμμετασχεί κανονικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Η περιβόητη υπόθεση του Μπάιρον Καστίγιο έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Χιλής ισχυρίστηκε πως ο παίκτης του Εκουαδόρ είχε λάβει πλαστό διαβατήριο και πως στην πραγματικότητα είναι Κολομβιανός, όπως και τρία χρόνια μεγαλύτερος από την ηλικία που αναγράφεται στην ταυτότητά του (23), διεκδικόντας έτσι τη θέση του στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

