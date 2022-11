Η έκπληξη στο πρόσωπο του Νεϊμάρ ήταν φανερή όταν άκουσε πως στην αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ του Κατάρ συμπεριλήφθηκε ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Η Βραζιλία ήταν από τις πρώτες χώρες που έκαναν γνωστούς τους 26 ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν για αυτή στο Κατάρ για το επικείμενο Μουντιάλ. Η ανακοίνωση της αποστολής προκάλεσε ορισμένους φοβερούς πανηγυρισμούς για μερικούς, όπως τους Γκιμαράες, Ριτσάρλισον και Άντονι, και απογοήτευση για άλλους, όπως για τον Ματέους Κούνια. Στον Νεϊμάρ πάντως προκάλεσε και μια μικρή... έκπληξη.

Ο αστέρας της Σελεσάο παρακολούθησε την ανακοίνωση ζωντανά από τη βραζιλιάνικη τηλεόραση και η αλήθεια είναι πως στο άκουσμα του ονόματος του Γκαμπριέλ Μαρτινέλι, που θα βρεθεί για πρώτη φορά σε μεγάλη διοργάνωση, σήκωσε το... φρύδι του. Αυτή η αντίδρασή του έγινε αντικείμενο συζήτησης στα social media, με τους fans να περιπαίζουν την γκριμάτσα έκπληξης του προσώπου του.

Neymar’s eyes when Martinelli’s name was called. 👀 pic.twitter.com/hMspbXxqSd