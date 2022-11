Το αφιέρωμα της FIFA για τη Ν. Κορέα και τους πέντε πιο αξιοπρόσεκτους παίκτες της στο προσεχές Μουντιάλ έχει έντονο ερυθρόλευκο χρώμα, καθώς στην πεντάδα συμπεριλαμβάνονται οι Ιν-Μπεόμ και Ουί-Τζο Χουάνγκ του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός θα δει αρκετά από τα στελέχη του ρόστερ του να αγωνίζονται στο ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ανάμεσά τους το κορεάτικο δίδυμο που έφτιαξε το περασμένο καλοκαίρι. Ο λόγος ασφαλώς για τους Ιν-Μπεόμ Χουάνγκ και Ουί-Τζο Χουάνγκ, οι οποίοι κατέχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εθνική της Νότιας Κορέας και έτυχαν ειδικής μνείας από τη FIFA στο αφιερωματικό Top-5 για τους πέντε αξιοπρόσεκτους παίκτες των «Τίγρεων της Ασίας».

Για τον τεχνίτη μέσο, Ιν Μπεόμ, η παγκόσμια συνομοσπονδία εξήρε την πολύπλευρη συνεισφορά του στη μεσαία γραμμή, ως box-to-box μέσος με έφεση στη δημιουργία σαν 10άρι αλλά και την ικανότητα να παίζει ως holding midfielder μπροστά από τη μεσαία γραμμή, λόγοι για τους οποίους είναι αμετακίνητος από τις κλήσεις του Πάουλο Μπέντο τα τελευταία χρόνια. «Τη φετινή σεζόν, ο Χουάνγκ πήρε μεταγραφή στο μεγαθήριο του ελληνικού ποδοσφαίρου, Ολυμπιακό και έχει πραγματοποιήσει αρκετές συμμετοχές στο Europa League», συμπλήρωσε στην ιστοσελίδα της η FIFA.

Όσο για τον συνεπίθετο στράικερ, Ουί Τζο, το αφιέρωμα εστιάζει στην παραγωγικότητά του την περίοδο της «ανομβρίας» του μεγάλου Νοτιοκορεάτη σταρ, Χέουνγκ-Μιν Σον, χαρακτηρίζοντάς τον ως την κύρια πηγή γκολ για τη Ν. Κορέα υπό τις οδηγίες του Πάουλο Μπέντο, πράγμα που ισχύει και βάσει αριθμών (15 γκολ σε 37 ματς την τελευταία τετραετία). Για τη φετινή του σεζόν, παρ' όλα αυτά, στην οποία ψάχνει ακόμα το πρώτο του γκολ με τα ερυθρόλευκα, δεν παρέλειψε να αναφέρει την ασυνέπειά του στο σκοράρισμα:

«Ο Νοτιοκορεάτης φορ συνέχισε την καριέρα του στον Ολυμπιακό ως δανεικός το περασμένο καλοκαίρι. Δεν έχει ανοίξει ακόμη τον λογαριασμό των γκολ του, μετά από μια σειρά ασταθών εμφανίσεων. Η εθνική του ομάδα, όμως, συνεχίζει να βασίζεται πάνω του, όπως φάνηκε κι από το γκολ που πέτυχε κόντρα στη Βραζιλία σε φιλική αναμέτρηση τον περασμένο Ιούνιο, όταν ξέφυγε από το μαρκάρισμα του Τιάγκο Σίλβα δίνοντας το προβάδισμα στη Ν. Κορέα», ήταν το σχόλιο για τον Ουί-Τζο.

A difficult group awaits the Taegeuk Warriors 🇰🇷



Can these players help lead Korea Republic to the knockout stage?