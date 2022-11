Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Libertad Digital η συμφωνία του Ζινεντίν Ζιντάν με την Ομοσπονδία της Γαλλίας ολοκληρώθηκε και ο Ζιζού θα αναλάβει τους Τρικολόρ μετά το Μουντιάλ, ασχέτως της πορείας τους.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν την προηγούμενη εβδομάδα είχε προαναγγείλει την επιστροφή του στους πάγκους και πλέον από ότι φαίνεται γνωρίζουμε και τη νέα του ομάδα. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Σέρχιο Βαλεντίν της Libertad Digital o 50χρονος προπονητής είναι έτοιμος να αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας της Γαλλίας!

Όπως αναφέρει το ισπανικό μέσο η συμφωνία της Ομοσπονδίας της Γαλλίας και του Ζιζού ολοκληρώθηκε οριστικά και αμετάκλητα. Ο παλαίμαχος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Γιουβέντους αναμένεται να αναλάβει τους Τρικολόρ μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, ασχέτως πορείας της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν. O 54χρονος προπονητής έχει κλείσει μια δεκαετία στον πάγκο των Γάλλων, καθώς ανέλαβε το 2012, έχει κοουτσάρει μέχρι στιγμής σε 132 παιχνίδια, οδήγησε την χώρα του στον χαμένο τελικό του Euro του 2016 (1-0 η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος), το 2018 κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία και το 2021 σήκωσε το Nations League.

O Ζιντάν είναι εκτός πάγκων από το καλοκαίρι του 2021, όταν αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης και έκτοτε περίμενε να αναλάβει την εθνική ομάδα της Γαλλίας, με την οποία ως παίκτης είχε πάρει το Μουντιάλ του 1998 και το Euro του 2000. Σύμφωνα με το Libertad Digital ο Ζιντάν έχει επιλέξει και τον άμεσο συνεργάτη του, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος βοηθός του στη Ρεάλ, Νταβίντ Μπετονί.

Θυμίζουμε πως η Γαλλία είναι στον ίδιο όμιλο για τα προκριματικά του Euro 2024 με την Ελλάδα και συνεπώς αν αναλάβει θα αντιμετωπίσει την Εθνική του Γκουστάβο Πογιέτ.

🚨 Zinedine Zidane will be the new head coach of France after the World Cup, no matter what happens in Qatar.



It's DONE. It will be made official in January 2023. ✅🇫🇷



(Source: @Sergivalentin_) pic.twitter.com/NqUkglzO5T