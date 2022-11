Η FIFA παρουσίασε το τηλεοπτικό «intro», το οποίο θα προβάλεται στις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, το οποίο ξεκινάει στις 20 Νοεμβρίου.

Μπήκαμε στον μήνα του... Μουντιάλ! Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα κάνει σέντρα στις 20 Νοεμβρίου στο Αλ Χορ με την αναμέτρηση των διοργανωτών κόντρα στο Εκουαδόρ για τον 1ο Όμιλο. Η FIFA δημοσίευσε την Τρίτη (1/11) το τηλεοπτικό «intro», το οποίο θα προβάλεται στις αναμετρήσεις της μεγάλης ποδοσφαιρικής γιορτής του πρώτου χειμερινού Μουντιάλ όλων των εποχών.

Get ready to see plenty of this in a couple of weeks 🤩🏆 pic.twitter.com/PWtA0y2DhE