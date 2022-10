Η Κροατία ανακοίνωσε την προεπιλογή της ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ με τον Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ και τον Ντομινίκ Κοτάρσκι toυ ΠΑΟΚ να βρίσκονται στις επιλογές του Ντάλιτς.

Με δυο «Έλληνες» η προεπιλογή της Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Στις επιλογές του Ζλάτκο Ντάλιτς βρίσκεται, όπως ήταν αναμενόμενο, ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα και ο νεαρός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι, ο οποίος πήρε «προαγωγή» από την εθνική ελπιδών της «Χρβάτσκα».

Από εκεί και πέρα στους 34 ποδοσφαιριστές βρίσκονται οι πρώην ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, Αντόνιο Τσόλακ, ο οποίος βγάζει «φωτιές» με τη Ρέιντζερς και Γιόσιπ Μίσιτς, που αγωνίζεται πλέον στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ όπως και ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ και νυν αρχηγός της Χάιντουκ Σπλιτ, Μάρκο Λιβάια. Για την τελική αποστολή θα «κοπούν» οκτώ ποδοσφαιριστές για να διαμορφωθεί η τελική 26αδα, η οποία θα ανακοινωθεί στις 9 Νοεμβρίου.

