Οι Socceroos έγιναν η πρώτη ομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου που έκανε δήλωση διαμαρτυρίας για το ιστορικό καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Κατάρ.

Όπως αναφέρθηκε από την «Sydney Morning Herald», μια συλλογική δήλωση και των 16 παικτών της Αυστραλίας παραδόθηκε γραμμή προς γραμμή μέσω ενός βίντεο στο οποίο επισημάνθηκε το κακό ιστορικό της διοργανώτρια χώρας του Μουντιάλ σχετικά με τους μετανάστες εργάτες και τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Πρόκειται για την πρώτη και πιο σημαντική δημόσια δήλωση από οποιαδήποτε από τις 32 χώρες που προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ που ξεκινά στις 20 Νοεμβρίου.

Η απόφαση να ανατεθεί η διοργάνωση στο Κατάρ έχει οδηγήσει σε δριμεία κριτική τόσο προς τη FIFA όσο και προς το κράτος της Μέσης Ανατολής. Οι μετανάστες εργάτες έχουν αντιμετωπίσει καταπιεστικές συνθήκες στην κατασκευή υποδομών και σταδίων για το τουρνουά, με τον Guardian να αναφέρει τουλάχιστον 6.500 θανάτους εργαζομένων από τον Φεβρουάριο του 2021!

Στη δήλωση των Professional Footballers Australia (αυστραλιανή συνδικαλιστική ένωση που εκπροσωπεί τους ποδοσφαιριστές), αναγνωρίζουν ότι έχουν ληφθεί μέτρα για τη βελτίωση τέτοιων συνθηκών, όπως η εφαρμογή του κατώτατου μισθού, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις ήταν «ασυνεπείς και απαιτούν βελτίωση». Οι παίκτες τονίζουν ότι «η απόφαση να φιλοξενηθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ είχε ως αποτέλεσμα τον πόνο και τη ζημιά αμέτρητων μεταναστών εργαζομένων». Ενώ αναφέρονται επίσης στην ποινικοποίηση της κοινότητας των LGBT+ ατόμων.

A message from our @Socceroos on the @FIFAWorldCup #SupportingThePlayers pic.twitter.com/bUqW2pne1w

«Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων δεν είναι εύκολη. Και δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Στεκόμαστε στο πλευρό της FIFPro, του Building and Wood Workers International και της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, επιδιώκοντας να ενσωματώσουμε μεταρρυθμίσεις και να δημιουργήσουμε μια μόνιμη κληρονομιά στο Κατάρ. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός κέντρου πόρων μεταναστών, αποτελεσματική θεραπεία για όσους έχουν στερηθεί τα δικαιώματά τους και την αποποινικοποίηση όλων των σχέσεων μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Αυτά είναι τα βασικά δικαιώματα που πρέπει να παρέχονται σε όλους και θα διασφαλίσουν τη συνεχή πρόοδο στο Κατάρ… [και] μια κληρονομιά που ξεπερνά πολύ το τελευταίο σφύριγμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου».

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αυστραλίας στήριξε τους παίκτες με δική της δήλωση στην οποία εκφράζει την περηφάνια της για το αυστραλιανό ποδόσφαιρο που είναι το «πιο πολυπολιτισμικό, ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς άθλημα» στη χώρα!

«Ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA στο Κατάρ, η Football Australia και η PFA, συμμετείχαν και ανέλαβαν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, όπως η FIFA, η FIFPRO (ο διεθνής οργανισμός που εκπροσωπεί τους παίκτες), η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, η Διεθνής Αμνηστία, οι Builders και η Woodworkers International, η Διεθνής Συνομοσπονδία Συνδικάτων και η Ανώτατη Επιτροπή Παράδοσης & Κληρονομιάς σχετικά με την κατάσταση στο Κατάρ. Το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας συνεργάζεται επίσης στενά με τις ΛΟΑΤΙ+ κοινότητες για να συνεχίσει να ενισχύει το χωρίς αποκλεισμούς και φιλόξενο περιβάλλον μας στο παιχνίδι σε όλη την Αυστραλία. Ενώ αναγνωρίζουμε τα υψηλότερα επίπεδα διαβεβαιώσεων που δόθηκαν από τον HH Amir του Κατάρ και τον Πρόεδρο της FIFA ότι οι οπαδοί LGBT+ θα γίνουν δεκτοί με ασφάλεια στο Κατάρ, ελπίζουμε ότι αυτό το άνοιγμα μπορεί να συνεχιστεί και πέρα ​​από το τουρνουά».

Ενώ η Αυστραλία γίνεται το πρώτο έθνος που μίλησε επίσημα εναντίον του απεχθούς ιστορικού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, άλλες χώρες έχουν προγραμματίσει διαδηλώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Η Δανία θα φορά μονόχρωμες φανέλες για να διασφαλίσει ότι θα ελαχιστοποιηθεί οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα ή ταξίδι που προωθεί το Κατάρ. Εν τω μεταξύ, εννέα ευρωπαϊκές χώρες θα φορούν περιβραχιόνια «One Love» για να διαμαρτυρηθούν για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Football Australia’s purpose is to bring communities together through football and our participation at this year’s FIFA World Cup Qatar 2022™ is no exception.https://t.co/tGyJDc12tC