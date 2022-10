Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζέιμς Κλέβερλι, ζήτησε δημοσίως από τους ομοφυλόφιλους που θα βρεθούν στο Κατάρ για το Μουντιάλ να μην «προκαλέσουν» και ακολούθησαν έντονες αντιδράσεις.

Όπως είναι γνωστό οι συνθήκες για τους ομοφυλόφιλους φιλάθλους που θέλουν να ταξιδέψουν στο Κατάρ για να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ του 2022 δεν είναι ιδανικές. Οι σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου ποινικοποιούνται άμεσα με βάση τους νόμους του κράτους του Κόλπου και στο Κατάρ έχουν συμβεί αρκετά εγκλήματα κατά μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Κατάρ, ο Νασέρ Αλ Κατέρ είχε πει «Να έρθουν οι γκέι αρκεί να μην... εκδηλώνονται» και στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Τζέιμς Κλέβερλι σε τοποθέτηση του για το ζήτημα είπε πως οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να «σεβαστούν τους νόμους του Κατάρ».

«Έχω μιλήσει με τις αρχές του Κατάρ στο παρελθόν για τους ομοφυλόφιλους οπαδούς που θα παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και για το πώς θα συμπεριφέρονται στους οπαδούς μας. Θέλουν να βεβαιωθούν ότι οι ποδοσφαιρόφιλοι είναι ασφαλείς, και διασκεδάζουν kαι ξέρουν ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς όσον αφορά το τι είναι μια ισλαμική χώρα με ένα πολύ διαφορετικό σύνολο πολιτιστικών κανόνων από τους δικούς μας. Ένα από τα πράγματα που θα έλεγα για τους οπαδούς του ποδοσφαίρου είναι, σας παρακαλώ να σέβεστε τη διοργανώτρια χώρα. Προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι ο εαυτός τους και να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι με λίγη ευελιξία και συμβιβασμούς και στα δύο άκρα, μπορεί να είναι ένα ασφαλές και συναρπαστικό Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε ο Κλέβερλι.

Το μήνυμα του Βρετανού σήκωσε έντονη κριτική και αντιδράσεις στα Social Media, κάνοντας λόγο για ένα καθαρά ομοφοβικό και ρατσιστικό μήνυμα. Επί παραδείγματι ο παρουσιαστής του BBC και πρώην διεθνής επιθετικός με την Αγγλία, Γκάρι Λίνεκερ αναρωτήθηκε «Ό,τι και να κάνεις, μην κάνεις τίποτα γκέι. Αυτό είναι το μήνυμα;»

