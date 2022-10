Η πρώτη σύλληψη ανθρώπου στο Κατάρ για διαμαρτυρία υπέρ των δικαιώματων της LGBT+ κοινότητας είναι γεγονός.

Ο 70χρονος Άγγλος ακτιβιστής Πίτερ Τάτσελ στάθηκε για περίπου 49 λεπτά μπροστά από τον Εθνικό Μουσείο του Κατάρ στην Ντόχα κρατώντας μία πινακίδα που έγραφε '' Το Κατάρ συλλαμβάνει, φυλακίζει και υποβάλλει τους ανθρώπους της LGBT κοινότητας σε... θεραπείες μετάλλαξης #QatarAntiGay''. Έπειτα, ήρθαν εννιά αστυνομικοί και περικύκλωσαν εκείνον και τον άνδρα που τον τραβούσε βίντεο με το τηλέφωνό του.

«Η αστυνομία μου πήρε το τηλέφωνο και διέγραψε όλες τις φώτο και τα βίντεο».

Οι αρχές του Κατάρ αρνούνται πως συνέβη αυτό το γεγονός, που αποτελεί δυσφήμιση για την χώρα ενόψει και του Μουντιάλ που ξεκινά σε λιγότερο από έναν μήνα πλέον.

«Ένας άνδρας στεκόταν εκεί και του ζητήθηκε σε φιλικό κλίμα να πάει στο πεζοδρόμιο, καμία σύλληψη δεν έλαβε χώρα. Είμαστε πολλοί απογοητευμένοι που βλέπουμε αβάσιμες κατηγορίες να διαδίδονται από τα ΜΜΕ».

Σύμφωνα με μάρτυρες που ήταν εκεί την ώρα του συμβάν πέντε αστυνομικοί του ζήτησαν να κατεβάσει την πινακίδα. Ένας είπε πως ο αστυνομικός του έσφιξε το χέρι πριν αποχωρήσουν για τα οχήματά τους.

Δείτε το βίντεο μετά την αποφυλάκισή του:

I have been freed by #Qatar police after staging first LGBT+ protest in the homophobic Gulf state. @FIFAcom awarded the #WorldCup to Qatar where LGBTs can be jailed & executed. #QatarAntiGay

More info: https://t.co/fEOHFIvbHw Please Retweet pic.twitter.com/u2YzU2B9kx