Ο Ιμράν Λουζά δεν θα συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ με το Μαρόκο, αφού έσπασε τον αστράγαλό του.

Ο 23χρονος Μαροκινός κεντρικός μέσος τραυματίστηκε στο 18ο λεπτό του εκτός έδρας αγώνα της Γουότφορντ με την Μίλγουολ για την 16η αγωνιστική της Championship την Τετάρτη (19/10) ενώ είχε επανέλθει μόλις λίγα παιχνίδια από ένα άλλο πρόβλημα στο γόνατο και είχε αρχίσει να βρίσκει τον ρυθμό του έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ σε πέντε ματς.

Ο τραυματισμός του αποδείχθηκε αρκετά σοβαρός, αφού ο Ιμράν Λουζά έσπασε τον αστράγαλό του και αναμένεται να απουσιάσει αρκετό καιρό, με το όνειρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου που απέχει πλέον λιγότερο από ένα μήνα να εξανεμίζεται για τον νεαρό.

Ο ίδιος ο νεαρός έγραψε στα social media του: «Εικόνες δύσκολες να τις αντέξω, νέα δύσκολα να τα αποδεχθώ, αλλά προχθές (19/10) το βράδυ ένα από τα μεγαλύτερά μου όνειρα (Μουντιάλ) πέταξε μακριά...Δεν έχω επιλογή από το να σηκωθώ και να παλέψω για την οικογένειά μου και όλους εκείνους που πιστεύουν σε μένα. Θα επιστρέψω δυνατότερος από πότε».

Des images dur à encaisser, des nouvelles dur à accepter, mais hier soir, l'un de mes rêves les plus grand s'est envolé.. Je n'ai pas d'autre choix que de me relever et de me battre pour ma famille et tout ceux qui crois en moi. Je reviendrais encore plus fort que jamais pic.twitter.com/qGL1REIgCw