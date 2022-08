Η FIFA αποφάσισε πως τελικά το Παγκόσμιο Κύπελλο του Νοέμβρη θα κάνει έναρξη στις 20 του μηνός, μια μέρα πριν από το προγραμματισμένο, προκειμένου η διοργανώτρια χώρα να παίξει πρώτη στο τουρνουά.

Το Κατάρ που διοργανώνει φέτος το Μουντιάλ έχοντας προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων για το θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είχε καταθέσει στη FIFA αίτημα να διεξαχθεί το παιχνίδι του με το Εκουαδόρ την 20η του Νοέμβρη και να μην είναι η εναρκτήρια αναμέτρηση αυτή της Σενεγάλης με την Ολλανδία στις 21/11.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο μαζί με τις υπόλοιπες Ενώσεις αποφάσισαν να ικανοποιήσουν το αίτημα των διοργανωτών κι έτσι ανακοινώθηκε επίσημα η μετάθεση της έναρξης του τουρνουά μια μέρα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

OFFICIAL: FIFA announce that Qatar vs. Ecuador will now be played on Nov. 20, making it the opening match of the 2022 World Cup ⚽ pic.twitter.com/xJ4KisQPeV