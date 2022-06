Η Αυστραλία με κορυφαίο τον γκολκίπερ Ρέντμεϊν που μπήκε στο 120', λύγισε το Περού στα πέναλτι (5-4) και θα βρεθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ!

Η Αυστραλία στο Μουντιάλ του Κατάρ, αφήνοντας εκτός το Περού! Για να τσεκάρουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο, οι Αυστραλοί χρειάστηκε να φτάσουν στη ρωσική ρουλέτα κι εκεί, να λυγίσουν τους Νοτιοαμερικανους επικρατώντας 5-4 (0-0 κ.α. και παράταση). Βέβαια, τα «Καγκουρό» είχαν... μυστικό όπλο σε αυτή τη μάχη, μιας και στο 120' ο κόουτς, Άρνολντ πέρασε στο ματς τον 2ο γκολκίπερ, Αντριου Ρέντμεϊν και αυτός τον δικαίωσε αποκρούοντας δυο πέναλτι! Ο... χορός του πάνω στη γραμμή σίγουρα θα περάσει στην ιστορία, με την Αυστραλία να βρίσκεται στο μεγάλο ραντεβού για 5η διαδοχική φορά.

Το ματς στο Αλ Ραγιάν έληξε χωρίς σκορ (0-0) τόσο στο 90λεπτο όσο και στον έξτρα χρόνο με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να οδηγηθούν στα πέναλτι κι εκεί οι Αυστραλοί αποδείχθηκαν πιο ψύχραιμοι. Μπορεί οι Αυστραλοί να έχασαν το πρώτο πέναλτι με τον Μπόιλ, ωστόσο ο γκολκίπερ της Σίδνεϊ νίκησε τον Αντβινκούλα και τον Βαλέρα και χάρισε την πρόκριση.

Goalkeeper Andrew Redmayne... Came off the bench for Australia in the final minute of extra time just for penalty shoot-out... He did this dance on the line every time... And for the critical penalty kick it worked! pic.twitter.com/hUb2g9Mevd