Ο Λιονέλ Μέσι είναι το απόλυτο αφεντικό στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τόσο, που όταν θελήσει να μιλήσει στους υπόλοιπους, όποιους κι αν είναι μπροστά, απλά θα σιωπήσει μπροστά στον ηγέτη της «αλμπισελέστε».

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες είναι ένας από εκείνους που μιλούν για τον απόλυτο σταρ της Αργεντινής στο ντοκιμαντέρ που ετοίμασε η Amazon και θα προβάλει στις 10 του Ιούλη, για την επιτυχία στο Copa America του 2021 και την πρόκριση στο Μουντιάλ του Κατάρ.

«Όλοι σιωπούν, δεν μιλάει κανείς. Όποιος κι αν είναι μπροστά, είτε ο προπονητής, είτε ακόμα και ο Πρόεδρος της Αργεντινής να είναι παρών, όλοι... στέκονται προσοχή όταν παίρνει τον λόγο ο Μέσι και θέλει να μας μιλήσει» ήταν τα λόγια του διεθνή τερματοφύλακα της Άστον Βίλα.

"Everyone shuts up!"



