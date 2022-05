Ο Άνχελ Ντι Μαρία δεν θα αγωνιστεί ξανά με το εθνόσημο μετά το τέλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Πριν από μερικούς μήνες, ο 34χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα αποχωρήσει από την αλμπισελέστε μετά από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα πλέον είναι επίσημο, καθώς ο Ντι Μαρία γνωστοποίησε το τέλος του από την εθνική Αργεντινής, όταν και ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις με την εθνική του ομάδα στο Κατάρ.

«Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, θέλω να τελειώσω με εμπειρία με την Αργεντινή. Έχω ήδη πετύχει αυτό που ήθελα. Το μέλλον μου; Το όνειρο είναι να τελειώσω την καριέρα μου στη Ροσάριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην μεσοεπιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ντι Μαρία αγωνίστηκε σε 121 παιχνίδια με την εθνική Αργεντινής και σημείωσε 24 γκολ.

