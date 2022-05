Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό ξενοδοχεία που θα φιλοξενήσουν οπαδούς για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ δεν δέχονται να φιλοξενήσουν ομοφυλόφιλους, ενώ μερικά κάνουν συστάσεις για την... ενδυμασία τους.

Η παρουσία των μελών της LGBTQ+ κοινότητας στο Κατάρ για το Μουντιάλ του 2022 είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τους διοργανωτές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από το εξωτερικό από τα 69 ξενοδοχεία που θα φιλοξενήσουν οπαδούς υπάρχουν τρία που αρνούνται κατηγορηματικά να δεχτούν ομοφυλόφιλους, ενώ τουλάχιστον 20 έχουν εκφράσει τις «ανησυχίες» τους για τη... συμπεριφορά και την ενδυμασία τους.

«Προφανώς και είναι απαράδεκτο. Δείχνει ξανά πως είναι λάθος να αναθέσεις ένα τουρνουά σε μία χώρα που δεν έχει σεβασμό στα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το να σου επιτρέπεται να αγαπάς και να σου αρέσει όποιος θέλεις. Δουλεύουμε πάνω σε αυτά τα ζητήματα πολλά χρόνια και δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που θέλουμε. Υπάρχει δουλειά ακόμα να γίνει και οι απαιτήσεις είναι λογικές», σχολίασε ο γενικός γραμματέας της σουηδικής ομοσπονδίας, Χακάν Σιέστραντ, ενώ από την πλευρά του ο ομόλογος του στην ομοσπονδία της Δανίας, Γιάκομπ Γένσεν, δήλωσε «Είναι μια απογοήτευση. Είναι λάθος για τους φιλάθλους που θα ταξιδέψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο που δεν αισθάνονται ασφαλείς στο να κλείσουν ένα ξενοδοχείο και αυτό εξαρτάται από το σεξουαλικό προσανατολισμό τους. Είναι παντελώς ανεξάρτητο και πρόκειται για ξεκάθαρη προσδοκία ότι θα ξεπεραστεί πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο».

