Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι όσον αφορά στη συμβολή του Νεκτάριου Τριάντη στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ.

Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ έκανε εξαιρετικό φίνις στη regular season του MLS, ωστόσο παρά τις τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία ματς, έμεινε εκτός postseason για έναν βαθμό.

Εκ των βασικών συντελεστών της ομάδας, ο Νεκτάριος Τριάντης, που μέτρησε δύο γκολ και ισάριθμες ασίστ σε 30 συμμετοχές, κάνοντας τεράστια δουλειά στη μεσαία γραμμή των Loons. Η συμβολή του δε, φαίνεται και στους αριθμούς που ξεχώρισε ο Τομ Μπόγκερτ.

Ο Αμερικανός ρεπόρτερ κατέγραψε πως με τον Έλληνα διεθνή βασικό, η Γιουνάιτεντ είχε δέκα νίκες, πέντε ισοπαλίες και πέντε ήττες, μαζεύοντας κατά μέσο όρο 1.75 βαθμούς ανά ματς. Επίδοση, που θα μπορούσε να τη φέρει δεύτερη στη βαθμολογία της δυτικής περιφέρειας.

Χωρίς τον Τριάντη ωστόσο, η Μινεσότα είχε 1-6-7, δηλαδή 0,64 βαθμούς ανά αγώνα, νούμερο που θα την έστελνε στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα! Τι θέλει να πει ο ποιητής; Πως τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ διαφορετικά για την ομάδα του 23χρονου μέσου, αν δεν είχε τραυματιστεί το καλοκαίρι, χάνοντας πέντε ματς – στα οποία σημειώθηκαν τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες.