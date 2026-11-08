Λάμψη... Ελλήνων στο MLS: Η «μαγική» κούρσα του Τσακίρη κόντρα στα δύο γκολ του Τριάντη που έφεραν τη νίκη στη Μινεσότα

Νότης Χάλαρης
Λάμψη... Ελλήνων στο MLS: Η «μαγική» κούρσα του Τσακίρη κόντρα στα δύο γκολ του Τριάντη που έφεραν τη νίκη στη Μινεσότα

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Ο Νεκτάριος Τριάντης θα ενταχθεί στην Εθνική Ελλάδος με τον καλύτερο τρόπο καθώς με δύο δικά του γκολ έφερε τη νίκη στη Μινεσότα κόντρα στη Σαν Χοσέ (3-1). Μαγνήτισε τους πάντες ο Τσακίρης με την ασίστ του.

Ελληνικός... εμφύλιος στο MLS καθώς η Μινεσότα του Νεκτάριου Τριάντη αντιμετώπισε τη Σαν Χοσέ του Νίκου Τσακίρη και αμφότεροι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες του, με τον πρώτο να φεύγει νικητής με 3-1.

Συγκεκριμένα, η Σαν Χοσέ προηγήθηκε στο 45ο λεπτό με τον Πρέστον Τζουντ, ο οποίος απλώς εκμεταλλεύτηκε την εντυπωσιακή κούρσα του Νίκου Τσακίρη και την ασίστ που του πρόσφερε. Ο ομογενής μεσοεπιθετικός έκανε είχε ένα εντυπωσιακό σόλο με την μπάλα κάνοντας και... ποδιά στον Τριάντη και διασχίζοντας σχεδόν όλο το γήπεδο πριν κάνει την κάθετη για το 1-0.

Η Μινεσότα βρήκε τον δρόμο προς την ισοφάριση και στο τέλος ανέλαβε ο διεθνής χαφ.

 

Με δικό του σουτ στο 83ο λεπτό, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του Γκαν για το 2-1 ενώ στο 90+6' ολοκλήρωσε τη νίκη για την ομάδα κάνοντας επίσης ένα ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

     

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