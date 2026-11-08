Λάμψη... Ελλήνων στο MLS: Η «μαγική» κούρσα του Τσακίρη κόντρα στα δύο γκολ του Τριάντη που έφεραν τη νίκη στη Μινεσότα
Ελληνικός... εμφύλιος στο MLS καθώς η Μινεσότα του Νεκτάριου Τριάντη αντιμετώπισε τη Σαν Χοσέ του Νίκου Τσακίρη και αμφότεροι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες του, με τον πρώτο να φεύγει νικητής με 3-1.
Συγκεκριμένα, η Σαν Χοσέ προηγήθηκε στο 45ο λεπτό με τον Πρέστον Τζουντ, ο οποίος απλώς εκμεταλλεύτηκε την εντυπωσιακή κούρσα του Νίκου Τσακίρη και την ασίστ που του πρόσφερε. Ο ομογενής μεσοεπιθετικός έκανε είχε ένα εντυπωσιακό σόλο με την μπάλα κάνοντας και... ποδιά στον Τριάντη και διασχίζοντας σχεδόν όλο το γήπεδο πριν κάνει την κάθετη για το 1-0.
Who else but Preston Judd?! 💪 @SJEarthquakes get on the board first behind Judd's 17th goal of the season. 📺 Apple TV: https://t.co/IDIVUVyt1d https://t.co/JsUv1wCYlf— Major League Soccer (@MLS) November 8, 2026
Η Μινεσότα βρήκε τον δρόμο προς την ισοφάριση και στο τέλος ανέλαβε ο διεθνής χαφ.
¡GOOOOL de @MNUFC! Triantis aparece al minuto 82 y marca ante San José Earthquakes. Minnesota United sigue dando pelea en el Decision Day. https://t.co/ND7lVSdlJ1— MLS Español (@MLSes) November 8, 2026
Με δικό του σουτ στο 83ο λεπτό, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στη συνέχεια στην πλάτη του Γκαν για το 2-1 ενώ στο 90+6' ολοκλήρωσε τη νίκη για την ομάδα κάνοντας επίσης ένα ωραίο πλασέ έξω από την περιοχή, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.
GOOOL de Triantis... @MNUFC cierra el partido con este golazo para la victoria ante San José. https://t.co/UH4N3m5dmj— MLS Español (@MLSes) November 8, 2026
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