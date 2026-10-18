Με ένα εντυπωσιακό τακουνάκι πέτυχε δίχτυα ο επιθετικός της Ορλάντο Σίτι, Μαρτιν Οχέδα, στην αναμέτρηση της Κυριακής (18/10) ανάμεσα στην Ορλάντο Σίτι και τη DC United.

Εντυπωσιακό θέαμα πρόσφερε στο MLS, η νίκη της Ορλάντο Σίτι απέναντι στην DC United (4-1), με το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων που πέτυχε ο Μαρτίν Οχέδα στο 22', να αποτελεί μια στιγμή απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας.

Αναλυτικότερα, η φάση ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά και με ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά με απίστευτη συνεργασία των επιθετικών, η μπάλα βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι μετά από σέντρα και ο Μαρτίν Οχέδα αυτοσχεδίασε, πετυχαίνοντας δίχτυα με απίστευτο τρόπο.

Με την πλάτη στραμμένη στην εστία, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έκανε ένα εντυπωσιακό τακουνάκι στον αέρα, στέλνοντας την μπάλα ακριβώς δίπλα από το δοκάρι, αφήνοντας άναυδο τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

A PUSKÁS-WORTHY GOLAZO 🫪 @FIFAcom you gotta see this https://t.co/IJtbUgXLJt October 18, 2026

Η συγκεκριμένη φάση έδωσε απόσταση ασφαλείας στους γηπεδούχους, οι οποίοι βρέθηκαν να πρηγούνται με 2-0 και συνάμα ξεσήκωσε όλο το στάδιο μετά το απρόσμενο τελείωμα του 27χρονου.