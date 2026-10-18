Ορλάντο Σίτι: Το απίστευτο τακουνάκι του Οχέδα που κατέληξε στα δίχτυα
Εντυπωσιακό θέαμα πρόσφερε στο MLS, η νίκη της Ορλάντο Σίτι απέναντι στην DC United (4-1), με το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων που πέτυχε ο Μαρτίν Οχέδα στο 22', να αποτελεί μια στιγμή απόλυτης ποδοσφαιρικής μαγείας.
Αναλυτικότερα, η φάση ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά και με ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας, αλλά με απίστευτη συνεργασία των επιθετικών, η μπάλα βρέθηκε στο σημείο του πέναλτι μετά από σέντρα και ο Μαρτίν Οχέδα αυτοσχεδίασε, πετυχαίνοντας δίχτυα με απίστευτο τρόπο.
Με την πλάτη στραμμένη στην εστία, ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός έκανε ένα εντυπωσιακό τακουνάκι στον αέρα, στέλνοντας την μπάλα ακριβώς δίπλα από το δοκάρι, αφήνοντας άναυδο τον αντίπαλο τερματοφύλακα.
A PUSKÁS-WORTHY GOLAZO @FIFAcom you gotta see this https://t.co/IJtbUgXLJt— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 18, 2026
Η συγκεκριμένη φάση έδωσε απόσταση ασφαλείας στους γηπεδούχους, οι οποίοι βρέθηκαν να πρηγούνται με 2-0 και συνάμα ξεσήκωσε όλο το στάδιο μετά το απρόσμενο τελείωμα του 27χρονου.
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