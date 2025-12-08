Μια ψυχοφθόρα διαδικασία ολοκληρώθηκε με ανακούφιση για τον Χέουνγ-Μιν Σον.

Η τελευταία σεζόν στην καριέρα του Χέουνγκ-Μιν Σον στην Τότεναμ ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, με την κατάκτηση του Europa League. Ωστόσο για καιρό ο Νοτιοκορεάτης έδειχνε να είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Και δεν ευθύνονταν μόνο οι τραυματισμοί, αλλά και μια προσωπική... κόλαση την οποία ζούσε.

Συγκεκριμένα μια νεαρή κοπέλα τον είχε παγιδευμένο για καιρό. Η Νοτιοκορεάτισα ισχυριζόταν πως ήταν έγκυος με το παιδί του ποδοσφαιρικού σταρ και τον εκβίαζε, απειλώντας τον πως θα δημοσιοποιήσει την πρωτοβουλία, καταστρέφοντας το προφίλ του στην πατρίδα του. Φυσικά, αυτό δεν ίσχυε, η Γιανγκ ήταν έγκυος αλλά δεν κουβαλούσε το παιδί του Σον. Ωστόσο οι απειλές της έπιασαν τόπο. Συγκεκριμένα, του απέσπασε περίπου 200.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον, σε συνεργασία μάλιστα και με τον πραγματικό της σύντροφο.

Φέρεται να σπατάλησε αυτά τα χρήματα σε ακριβά ρούχα και τιμαλφή και ζητούσε όλο και περισσότερα από τον Σον. Δεν θα τα πάρει ποτέ ωστόσο, αφού, σύμφωνα με τα διεθνή media, η γυναίκα καταδικάστηκε σε φυλάκιση από δικαστήριο στη Νότια Κορέα. Τα σχετικά ρεπορτάζ αναφέρουν πως αυτή η περιπέτεια, που είδε και το φως της δημοσιότητας, δημιούργησε τεράστιο στρες στον Σον, επηρεάζοντάς τον ψυχολογικά.