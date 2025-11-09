Νικήτρια στο θρίλερ και πρόκριση για τη Μινεσότα του Τριάντη που ευστόχησε σε πέναλτι!

Λίγο πριν ενσωματωθεί για πρώτη φορά με την Εθνική Ελλάδος, ο Νεκτάριος Τριάντης πανηγύρισε μία σπουδαία πρόκριση στα play off του MLS με τη φανέλα της Μινεσότα, ευστοχώντας σε πέναλτι.

Το... χεράκι του στην σπουδαία πρόκριση της Μινεσότα στην επόμενη φάση των play off του MLS έβαλε ο Νεκτάριος Τριάντης που ήταν εκ των πρωταγωνιστών σε αυτά τα τρία παιχνίδια με τη Σιάτλ Σάουντερς.

Ο 22χρονος χαφ κλήθηκε για πρώτη φορά από την Εθνική Ελλάδος για τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία και λίγες μέρες πριν ενσωματωθεί με την αποστολή, ήταν ένας από τους παίκτες που ευστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι για να έρθει η πρόκριση.

Συγκεκριμένα, μετά από ένα... θρίλερ με τελικό σκορ 3-3 (ήταν 0-2 για τη Σιάτλ, έγινε 3-2 από τη Μινεσότα και στο 88' η Σιάτλ ισοφάρισε σε 3-3), οι δύο ομάδες πήγαν στη διαδικασία των πέναλτι κάτι που συμβαίνει για δεύτερη φορά στη σειρά τους (και την πρώτη φορά, που νίκησε η Μινεσότα, ο Τριάντης ευστόχησε).

Εκεί με τελικό σκορ 7-6 και τον Έλληνα χαφ να ευστοχεί στη δική του προσπάθεια, η Μινεσότα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση των play off του MLS. Να θυμίσουμε πως ο ταλαντούχος μέσος είχε σκοράρει ένα υπέροχο γκολ και στο 2ο ματς μεταξύ των δύο ομάδων στο Σιάτλ αλλά η ομάδα του είχε ηττηθεί με 4-2.