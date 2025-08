Η Λος Άντζελες είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει μια σπουδαία κίνηση, κάνοντας δικό της τον Χέουνγκ-Μιν Σον από την Τότεναμ με 23 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Χέουνγκ-Μιν Σον έβαλε με δάκρυα τέλος στο μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του, στην Τότεναμ, και πια είναι έτοιμος να γυρίσει σελίδα. Μια σελίδα που θα τον βρει στην άλλη όχθη του Ατλαντικού Ωκεανού, στις ΗΠΑ και το MLS.

LAFC are set to break the MLS transfer record to sign Son Heung-min.



They will pay Tottenham in the region of $26.5m (£20m) for the South Korea captain.



