Μετά τους έξαλλους πανηγυρισμούς του Λιονέλ Μέσι για το γκολ της Ίντερ Μαϊάμι, ένας παίκτης της Άτλας επιχείρησε να του δώσει σφαλιάρα, αλλά ο σωματοφύλακάς του Αργεντίνου επενέβη έγκαιρα και τον σταμάτησε.

Η Ίντερ Μαϊάμι επικράτησε 2-1 της Άτλας στην πρεμιέρα του Leagues Cup, με τον Λιονέλ Μέσι να είναι καθοριστικός, αφού με δυο δικές του ασίστ η ομάδα του Μασεράνο πήρε το τρίποντο.

Μετά την επίτευξη του δεύτερου γκολ της Ίντερ Μαϊάμι στις καθυστερήσεις του αγώνα, ο 38χρονος μάγος πανηγύρισε έξαλλα μπροστά σε παίκτη της Άτλας, ως αποτέλεσμα να εξοργίσει τους Μεξικανούς, βάζοντας τον στο στόχαστρο τους.

Συγκεκριμένα, ο Χόρχε Σαν Μαρτίν επιχείρησε να χτυπήσει τον Αργεντινό σούπερσταρ με μια σφαλιάρα, τη στιγμή που ο Μέσι ήταν απασχολημένος και συνομιλούσε με άλλον παίκτη της Άτλας. Ο τερματοφύλακας της αμερικάνικης ομάδας, Γουίλιαμ Γιάρμπρου, πρόλαβε να τον συγκρατήσει, καθυστερώντας την κίνησή του. Αμέσως μετά, ο προσωπικός σωματοφύλακας του Μέσι, Γιασίν Τσουέκο αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας τον Σαν Μαρτίν και αποσοβώντας τον κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα του 28χρονου Αργεντινού.

Lionel Messi making peace with the Atlas players after the final whistle ❤️



