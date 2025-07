Ο Πεπ Μπιέλ είχε πολύ καλή απόδοση για ακόμη ένα παιχνίδι τη νέα αυτή σεζόν του MLS οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη απέναντι στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ με 3-2 εκτός έδρας.

Την εξαιρετική του σεζόν συνεχίσει στις ΗΠΑ ο Πεπ Μπιέλ, μετά την επέκταση του δανεισμού του από τον Ολυμπιακό στην Σάρλοτ μέχρι τα τέλη του Δεκεμβρίου. Ο Ισπανός επιτελικός χαφ τα έκανε όλα τα ξημερώματα κόντρα στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ, αφού είχε συμμετοχή και στα τρία γκολ της ομάδας του σ' αυτό το νικηφόρο 3-2 στην έδρα του αντιπάλου της.

Η αρχή έγινε στο 46ο λεπτό όταν η Σάρλοτ βγήκε στην αντεπίθεση. Ο Μπιέλ κουβάλησε την μπάλα, πέρασε μία ωραία κάθετη στον Καλντερόν Βάργκας κι εκείνος έκανε το γύρισμα για τον Τοκλομάτι που σκόραρε από κοντά για το 1-1.

TOKLOMATI TUCKS IT AWAY IN ATL 🔥 pic.twitter.com/E5ZTw9SbXC