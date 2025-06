Οι Ζιγκερνάγκελ και Κάιπερς νίκησαν τον Μπιέλ, σκόραραν και οι 3 πρώην φορ του Ολυμπιακού (vid)

Ζιγκερνάγκελ και Κάιπερς επικράτησαν με 3-2 στη «μάχη» τους απέναντι στην Σάρλοτ του Μπιέλ, σ' ένα παιχνίδι που σκόραραν και οι τρεις πρώην παίκτες του Ολυμπιακού.

Ολυμπιακό... άρωμα είχε το παιχνίδι ανάμεσα στην Σικάγο Φάιρ και την Σάρλοτ για το MLS. Η ομάδα των Ζιγκερνάγκελ και Κάιπερς πήρε το ματς απέναντι στην Σάρλοτ του Μπιέλ με 3-2, με τους τρεις πρώην παίκτες των «ερυθρολεύκων» να βρίσκουν όλοι γκολ.

Το σκορ άνοιξε το Ζιγκερνάγκελ στο 23ο λεπτό, όταν εκείνος έκανε μία υπέροχη ατομική προσπάθεια, μπήκε στην περιοχή της Σάρλοτ και εκτέλεσε σωστά για το 1-0.

Δύο λεπτά μετά ο Δανός εξτρέμ συμμετείχε σε ωραία ομαδική προσπάθεια της ομάδας του και ήταν εκείνος που έκανε το γύρισμα για να πλασάρει στην κίνηση ο Γκουτιέρες και να κάνει το 2-0.

Blink and you missed us doubling the lead 😳 #cf97 pic.twitter.com/gskEkt9AS8 — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2025

Στο 33' ήταν η σειρά του Κάιπερς να πάρει το... όπλο του. Εκμεταλλεύτηκε το τραγικό λάθος γύρισμα του Μαλάντα προς τον τερματοφύλακά του και πλάσαρε στην κίνηση για το 3-0.

Hugo Cuypers takes advantage of a pass back to the 'keeper and it's 3-0 in favor of @ChicagoFire! pic.twitter.com/UkZrusCGPW — Major League Soccer (@MLS) June 29, 2025

Η Σάρλοτ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο μέρος και μέσα σ' ένα τετράλεπτο μπήκε ξανά στο παιχνίδι. Στο 56' ο Ζαχά πήρε την μπάλα στο πλάι, απέφυγε τον αντίπαλό του και σέντραρε, ο επερχόμενος Μπιέλ κοντρόλαρε ωραία και τελείωσε την φάση στην κίνηση με το αριστερό του για το 3-1.

Τρία λεπτά μετά, ο Ντιανί έκανε την ατομική προσπάθεια, έδωσε στον Μπιέλ που ήταν λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας του Σικάγο και ο Ισπανός με την μία πέρασε μία κάθετη πάσα στον Τοκλομάτι, που την έφερε ωραία μπροστά, βγήκε μόνος του απέναντι στον Γκαλ και δεν λάθεψε για το 3-2.

2️⃣ consecutive matches with a goal for Idan pic.twitter.com/gV9952yzoS — Charlotte FC (@CharlotteFC) June 29, 2025

Αυτό ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης με την Σικάγο Φάιρ να παίρνει τη νίκη επί της Σάρλοτ και να φεύγει στο +3 από κείνη στην βαθμολογία, όντας πλέον 8η.