Το εντυπωσιακό γκολ του Λιονέλ Μέσι έκλεψε την παράσταση στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ του Γιώργου Γιακουμάκη.

Το εντυπωσιακό γκολ του Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να αποτρέψει την ήττα της Ίντερ Μαϊάμι με 3-1 από την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, του «δικού μας» Γιώργου Γιακουμάκη [ο οποίος πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 83΄], βάζοντας τέλος στο αήττητο σερί 10 αγώνων στο MLS. Παρά τη συνεχιζόμενη λάμψη του Μέσι, ήταν μια δύσκολη βραδιά για την Ίντερ Μαϊάμι, καθώς η Ατλάντα Γιουνάιτεντ εξασφάλισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα μετά από σχεδόν δύο μήνες.

Στον αγώνα, που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης, ο Σάμπα Λομπζανίντζε σκόραρε δύο φορές για την Ατλάντα Γιουνάιτεντ, μία σε κάθε ημίχρονο. Ο Τζαμάλ Τιάρε πρόσθεσε άλλο ένα γκολ στο 73ο λεπτό, σφραγίζοντας τη νίκη για την Ατλάντα και διακόπτοντας το σερί των εννέα αγώνων χωρίς νίκη. Η νίκη σηματοδότησε τον πρώτο θρίαμβο της Ατλάντα μετά τη νίκη της με 3-0 επί του Σικάγο στις 31 Μαρτίου.

Το γκολ του Λιονέλ Μέσι στο 63ο λεπτό ήταν μια κλασική επίδειξη της ικανότητάς του, περνώντας την μπάλα ανάμεσα από δύο αμυντικούς και στέλοντάς την στη δεξιά γωνία των διχτύων. Με αυτό το γκολ ο Μέσι έφτασε τα 11 γκολ στη σεζόν του MLS.

