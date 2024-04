Μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Αλέξανδρος Κατράνης στην επιβλητική νίκη της Σολτ Λέικ με 4-0 απέναντι στη Σικάγο Φάιρ του Γιώργου Κούτσια, με τον Έλληνα μπακ να δίνει ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδα του.

Συνέχεια στο εξαιρετικό του ξεκίνημα στο MLS έδωσε ο Αλέξανδρος Κατράνης. Ο Έλληνας άσος έκανε μια ακόμη πολύ καλή εμφάνιση στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχοντας άμεση συμμετοχή στην άνετη επικράτηση της Σολτ Λέικ με 4-0 απέναντι στη Σικάγο Φάιρ του Γιώργου Κούτσια.

Ο Κατράνης ήταν εξαιρετικός και δημιούργησε το πρώτο γκολ της ομάδας του, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της Σολτ Λέικ μέσα στο Σικάγο. Αυτή ήταν η δεύτερη ασίστ του Έλληνα μπακ στο MLS, έχοντας μάλιστα σκοράρει και ένα γκολ στο ντεμπούτο του.

Από την άλλη ο Κούτσιας μπήκε στο παιχνίδι στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης στη θέση του Σακίρι που τραυματίστηκε. Η Σολτ Λέικ του Κατράνη έχει μπει δυναμικά φέτος, καθώς βρίσκεται στην 5η θέση και μόλις στο -3 από την κορυφή.

Andrés Gómez puts @realsaltlake ahead from just outside the box!



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Og39d0GPmj pic.twitter.com/2jhk4llv5D