Πανικό προκάλεσε στο Χονγκ Κονγκ ο Λιονέλ Μέσι, καθώς η προπόνηση της Ίντερ Μαίάμι συγκέντρωσε 40.000 φιλάθλους οι οποίοι ήθελαν να δουν τον Αργεντίνο σούπερ σταρ!

Μπορεί ο Λιονέλ Μέσι να βρίσκεται στη δύση της καριέρας του ωστόσο η παρουσία του συνεχίζει να προκαλεί πανικό. Τι και αν η Ίντερ Μαϊάμι δέχτηκε τέσσερα γκολ από την Αλ Χιλάλ και έξι από την Αλ Νασρ. Η παρουσία του Μέσι στην ομάδα είναι αρκετή ώστε το brand name της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ να μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.

Η αποστολή της Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Χονγκ Κονγκ στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν στο MLS. Οι πιστοί οπαδοί του Μέσι φώναξαν «παρών» στη χθεσινή προπόνηση της Ίντερ Μαϊάμι με σκοπό να παρακολουθήσουν από κοντά στον Αργεντίνο σουπερ σταρ.

40,000 fans in Hong Kong showed up to watch Messi and Inter Miami train 🤯 pic.twitter.com/RQvsxLAs2g

Over 40.000 people in Hong Kong came to see Lionel Messi having a training session right now. pic.twitter.com/qO27lMofN3