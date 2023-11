Το γνωστό αμερικάνικο διαδικτυακό κανάλι «CBS Sports» πρότεινε στον Λιονέλ Μέσι να παρευρεθεί σε μια από τις εκπομπές του, ωστόσο ο Αργεντίνος σταρ αρνήθηκε, λόγω της... βεντέτας που έχει με τον Τζέιμι Κάραγκερ.

Οι εκπομπές του «CBS Sports» τα τελευταία χρόνια προσφέρουν άφθονο γέλιο και πλούσιο υλικό, με τους Τιερί Ανρί, Τζέιμι Κάραγκερ και Μάικα Ρίτσαρντς να πρωταγωνιστούν και να δημιουργούν μια τρομερή τριάδα.

Το αμερικάνικο διαδικτυακό κανάλι, προσπάθησε να ανεβάσει τα νούμερα του, κάνοντας all in με πρόταση στον Λιονέλ Μέσι. Όπως αποκαλύφθηκε στην τελευταία εκπομπή, οι άνθρωποι του CBS προσέγγισαν τον Αργεντίνο σταρ, ωστόσο η απάντηση που έλαβαν ήταν αρνητική και ο λόγος ήταν ο Τζέιμι Κάραγκερ!

Οι δυο τους έχουν «ανοίξει» μια... βεντέτα από το 2021. Για την ακρίβεια, η επιλογή του Κάραγκερ να μην επιλέξει τον Μέσι στην κορυφαία ενδεκάδα του 2021, ήταν η αφορμή ώστε ο Αργεντίνος να στείλει στον Άγγλο προσωπικό μήνυμα, αποκαλώντας τον «γάιδαρο»!

Αυτή η ιστορία φαίνεται πως ήταν και η αιτία της απόρριψης του Μέσι στο αμερικάνικο κανάλι, όπως αποκαλύφθηκε στον «αέρα» της τελευταίας εκπομπής...

