Η Ίντερ Μαϊάμι με επίσημη ανακοίνωση της διέψευσε τους Σαουδάραβες που έκαναν λόγο για φιλικό με την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο στο «Riyadh Season Cup».

Το «φιλικό του αιώνα» φαίνεται πως τελικά δεν είναι... γεγονός! Ο Επικεφαλής της Γενικής Αρχής Ψυχαγωγίας της Σαουδικής Αραβίας, Τούκι Αλαλσίκ, είχε ανακοινώσει πως η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι θα αντιμετωπίσει την Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο για το «Riyadh Season Cup», τον ερχόμενο Φεβρουάριο, όμως φαίνεται πως κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Το κλαμπ του MLS με επίσημη ανακοίνωση τόνισε πως δεν θα συμμετάσχει σε αυτό το φιλικό και πως η ανακοίνωση από πλευράς Σαουδαράβων ήταν ψευδής!

«Νωρίτερα σήμερα, εκδόθηκε ανακοίνωση που αναφέρει ότι η Inter Miami CF έχει προγραμματιστεί να παίξει στο Riyadh Season Cup. Αυτό είναι ανακριβές. Η ενημέρωση περιελάμβανε δηλώσεις που αποδίδονται στον ιδιοκτήτη της ομάδας Χόρχε Μας. Ο Μας δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο, δημόσια ή ιδιωτικά, σε σχέση με την περιοδεία την προετοιμασίας

Από την πρώτη μέρα, η Inter Miami CF έχει βάλει στόχο να γίνει ένα παγκόσμιο brand. Για το σκοπό αυτό, βρισκόμασταν σε συζητήσεις για να καθορίσουμε το πρόγραμμα της προετοιμασίας για το 2024. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τους παίκτες μας στην πρώτη διεθνή περιοδεία της Inter Miami CF που θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες», αναφέρει η ανακοίνωση.

❗️Lionel Messi’s Inter Miami have denied that they are participating in the Riyadh Season Cup against Al-Nassr and Al-Hilal. 🚫🇸🇦 pic.twitter.com/D9MZZQOswX