Ο γνωστός πλέον σε όλους σωματοφύλακας του Μέσι, επέτρεψε σε πιτσιρικά εισβολέα, να πλησιάσει τον Αργεντινό σταρ για φωτογραφία και αυτόγραφο.

Ο προσωπικός σωματοφύλακας του Λιονέλ Μέσι έδειξε την ανθρώπινη πλευρά του το βράδυ του Σαββάτου (07/10). Αφού έληξαν οι ελπίδες του Μαϊάμι να φτάσουν στα play offs του MLS -με την εντός έδρας ήττα με 1-0 από τη Σινσινάτι- εξανεμίστηκαν ένας πιτσιρικάς εθεάθη να τρέχει στο γήπεδο στο «DRV PNK Stadium» σε μια προσπάθεια να πλησιάσει τον ήρωά του.

Φυσικά ο σωματοφύλακας του Αργεντινού σταρ αντέδρασε γρήγορα και σταμάτησε το αγόρι αρπάζοντάς το πριν αγγίξει τον pulga. Ωστόσο όπως φαίνεται σε βίντεο που έχει γίνει viral, στη συνέχεια ο θηριώδης bodyguard -που επιλέχθηκε προσωπικά από τον Ντέιβιντ Μπέκαμ για να προστατεύσει τον Μέσι- επέτρεψε στον μικρό να πλησιάσει τον Μέσι οδηγώντας το κοντά στο υποκείμενο της λατρείας του ώστε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία και να του δώσει ένα αυτόγραφο. Όπως βλέπουμε ακόμα και εκείνες τις στιγμές προσέχει οι κινήσεις του μικρού να είναι ελεγχόμενες.

Οι χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επαίνεσαν τον σωματοφύλακα για τις εξαιρετικές του ικανότητες και τον συμπονετικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την κατάσταση.

Δείτε το βίντεο:

Messi's bodyguard stopped a young fan who was storming the field, but then gave him a moment he’ll never forget 🙌🥹 pic.twitter.com/i8pYga2SAh