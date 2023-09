Ο Λιονέλ Μέσι με story στο Instagram έστειλε το μήνυμα του για τα θύματα του δολοφονικού σεισμού στο Μαρόκο.

Εκατοντάδες νεκρoύς άφησε πίσω του ο εφιαλτικός σεισμός επτά ρίχτερ που έπληξε το Μαρόκο αργά το βράδυ της Παρασκευής (8/9). Τουλάχιστον 296 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 153 έχουν τραυματιστεί και διακομιστεί σε νοσοκομεία, ενώ φυσικά έγιναν και τρομερές υλικές καταστροφές.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ και πρωταθλητής κόσμου, Λιονέλ Μέσι με story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε το μήνυμα του για τους σεισμόπληκτους και τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωής τους.

«Τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες των θυμάτων του σεισμού στο Μαρόκο και κάθε δύναμη στους τραυματίες και τους ανθρώπους που επλήγησαν από την τρομερή καταστροφή», αναφέρει στην ανάρτηση του ο Λίο Μέσι.

