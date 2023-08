Αγκαλιά με μια... γκάφα μεγατόνων βρέθηκε η Αντονέλα, η σύζυγος του Μέσι, στους πανηγυρισμούς της Ίντερ Μαϊάμι μετά τη νίκη κόντρα στο Σινσινάτι.

Τουλάχιστον... άβολη στιγμή για την Αντονέλα Ροκούτσο, τη σύζυγο του Λιονέλ Μέσι! Η Ίντερ Μαϊάμι πήρε τρομερή πρόκριση επί του Σινσινάτι στον τελικό του Κυπέλλου των ΗΠΑ και οι συγγενείς των πρωταγωνιστών ξεχύθηκαν στον αγωνιστικό χώρο.

Η Αντονέλα όμως, όπως φαίνεται στο video που έχει κάνει τον γύρο των social media, μάλλον... μπερδεύτηκε και αντί για τον Μέσι πήγε να φιλήσει τον Ζόρντι Άλμπα. Οι δυο τους πάντως απέφυγαν την... γκέλα την τελευταία στιγμή.

Antonella no fit differentiate between her husband(Messi) and Alba? 😂😂



